リヴァプールはパリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表ブラッドリー・バルコラとセネガル代表FWイブラヒム・ンバイェの獲得に向けて尽力している。

今夏の移籍市場でオサスナからスペイン代表FWビクトル・ムニョスを獲得したリヴァプールだが、さらなるウイング陣の強化を目指しており、バルコラを最優先ターゲットに掲げて交渉を継続。リヴァプールとバルコラ個人間の条件面については問題ないとされているものの、クラブ間の評価額に依然として開きがあり、さらなる交渉が予想されている。

そんななか、フランスメディア『RMCスポーツ』は、リヴァプールがPSGとの交渉を早期に決着させたい意向であると報道。リヴァプールはバルコラ獲得に向けて意欲を失っておらず、今週後半にも新たなオファーを提示する見通しであることを伝えている。

また、リヴァプールは18歳FWンバイェの獲得にも関心。同メディアによると、リヴァプールはすでに選手側と5年契約で個人合意に達しており、今夏中の獲得実現を掲げているという。なお、レヴァークーゼンも同選手の獲得に興味を示していたが、これ以上の追求はしないと見られている。

バルコラとンバイェについては、現地時間16日に行われたトロフェ・デ・シャンピオン（フランス・スーパーカップ）でメンバー外となっており、今夏の去就に決着がつくまではPSGでのメンバー入りは無いとされている。