







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、不振が続くエドウィン・ディアス投手を守護神として起用し続けている。代役候補のコンディションや登板負担も考慮すれば、単純に配置転換できる状況ではないようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が報じている。



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ディアスは負傷者リスト（IL）から復帰後、直近10日ほどで3度も救援に失敗している。良いコースに速球を決めて三振を奪う場面がある一方、直後に制球を乱したり、甘い球を投げたりする不安定さが目立っている。



大谷翔平選手の負傷もあり、代役の候補となり得るタナー・スコット投手は登板負担が大きく、エバン・フィリップス投手は靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）からの復帰途上にある。アレックス・ベシア投手についても連投を避けながら起用しており、毎試合すべての投手が使えるわけではない。



ロバーツ監督は、外部からは見えにくい登板可能状況や疲労度、故障予防まで含めて判断する必要があると強調した。そうした条件を一つずつ考慮すると、実際に選べる投手はかなり限られてくるという。



厳しい投手事情について、ロバーツ監督は「他に選択肢を挙げてみろ。単にディアスをプレッシャーの少ない場面で起用するというわけにはいかない。他の選択肢が必要だ。正直なところ、他の投手たちも誰も素晴らしい投球をしていない。そういう状況なんだ」と言及した。











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