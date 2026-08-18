







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間18日終了時点で、8月は6勝11敗と黒星が大きく先行している。ワールドシリーズ（WS）3連覇へ向け少し不安が出てきているが、前年までの2連覇が苦戦の背景にあるという見方があるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「直近のドジャースは苦しんでおり、週末に行われたミルウォーキー・ブルワーズとの4連戦でも1勝3敗と負け越した。そうした中、元メジャーリーガーのライアン・スピルボーグス氏は自身の見解を語っている」と言及。



続けて、「『ドジャースはレギュラーシーズンに飽きているだけだ』という声があるが、いつからそんな話になったんだ？ ポストシーズンになったら指をパチンと鳴らして、『もう退屈じゃない。さあ本気でやろう』と、簡単に切り替えられるとでも思っているのだろうか？ 現実を見ろ。通常、WSまで進んだチームは翌年にその反動、いわゆる“優勝疲れ”が出るものだ。ドジャースにはここ2年間、そうした反動がなかったんだ」という同氏の見解を伝えている。



ドジャースは2024年はニューヨーク・ヤンキース、2025年はトロント・ブルージェイズとWSを戦ったが、ヤンキースは翌年アリーグ東地区2位に終わり、ブルージェイズは今季ここまで同地区最下位に沈んでいる。ドジャースはここまでナリーグ西地区首位を走っているが、傷が浅い内に失速を食い止めることはできるだろうか。











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