第108回全国高等学校野球選手権大会は18日、阪神甲子園球場で準々決勝4試合が行われ、ベスト4が出そろった。天理（奈良）、智弁和歌山（和歌山）、横浜（神奈川）、健大高崎（群馬）が準決勝進出を決めた。

第1試合では天理が三重（三重）を7-0で下し、2017年以来9年ぶりの準決勝進出を決めた。2回に主将・金本相有の今大会2号となるソロ本塁打で先制すると、4回に追加点。終盤にも得点を重ねて突き放した。先発の橋本桜佑は9安打を許しながら154球を投げ抜き、完封勝利を挙げた。

この勝利で天理は夏の甲子園通算52勝。仙台育英を抜いて歴代単独4位に浮上した。また、奈良県勢としては春夏の甲子園通算160勝という節目にも到達した。

第2試合では智弁和歌山が仙台育英（宮城）に11-3で快勝。初回に一挙5点を先制すると、その後も得点を重ね、18安打11得点の猛攻を見せた。2021年の優勝以来、5年ぶりのベスト4進出となった。

智弁和歌山はこの勝利で夏の甲子園通算46勝。早稲田実（西東京）を抜き、歴代単独7位に浮上した。

第3試合では横浜が花巻東（岩手）を6-0で下した。初回に先制すると、4、5回にも得点を追加。エースの織田翔希は9回を投げて7安打無失点、10奪三振で完封し、チームを準決勝へ導いた。

横浜のベスト4進出は、筒香嘉智らを擁して4強入りした2008年以来18年ぶり。夏の甲子園通算勝利も44勝となり、広島商（広島）、県岐阜商（岐阜）を抜いて歴代単独9位に浮上した。

第4試合では健大高崎と有明（熊本）が激突。健大高崎の石垣聡志、有明の斉藤遼汰郎による両エースの投げ合いとなり、9回を終えて0-0のまま延長戦に突入した。

延長10回、有明が無得点に終わると、その裏に健大高崎が2死二、三塁の好機を作る。2番・石田雄星の内野安打で三塁走者が生還。ビデオ判定となったものの判定は変わらず、劇的なサヨナラ勝ちを収めた。石垣は延長10回を110球で投げ抜き、有明打線を無得点に封じた。

健大高崎は1-0で激闘を制し、夏の甲子園では史上初となるベスト4進出。これで天理、智弁和歌山、横浜、健大高崎の4校が準決勝へ駒を進めた。

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