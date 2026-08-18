第108回全国高等学校野球選手権大会は18日、阪神甲子園球場で大会13日目を迎え、準々決勝第4試合で健大高崎（群馬）と有明（熊本）が対戦。健大高崎が延長10回の末、1-0でサヨナラ勝ちし、夏の甲子園では初となるベスト4進出を決めた。

健大高崎はエース・石垣聡志、有明もエース・斉藤遼汰郎が先発。両投手が要所を締め、緊迫した投手戦となった。

有明は初回、1番・永田晴輝が安打で出塁すると、2つの盗塁を決めて2死三塁のチャンスを作る。しかし、4番・十文字彩輝が遊ゴロに倒れ、先制点を奪えなかった。

対する健大高崎は4回、安打と死球で2死一、二塁の好機を作ったものの、7番・岩井由来が三ゴロに倒れて無得点に終わった。

5回には両校ともに得点圏へ走者を進めたが、互いのエースが踏ん張り、ホームが遠い展開が続く。5回を終えてスコアボードには「0」が並んだ。

均衡を破りたい有明は7回、相手の失策や5番・広沢遼太朗の内野安打などで2死満塁の絶好機を迎える。しかし、7番・高橋春喜が二ゴロに倒れ、ここでも得点を奪えなかった。

その後も両エースが譲らず、試合は0-0のまま9回裏へ。健大高崎は2死満塁と、この試合最大のサヨナラのチャンスを迎えたものの、あと一本が出ず無得点。試合は延長戦に突入した。

延長10回、有明は痛恨の無得点。その裏、健大高崎は1死二、三塁とサヨナラの好機を迎えると、2番・石田雄星が内野安打を放ち、三塁走者が生還した。プレーを巡ってビデオ判定が行われたものの、判定は変わらずセーフ。健大高崎が劇的なサヨナラ勝ちを収め、息詰まる投手戦に終止符を打った。

投げては石垣が延長10回までマウンドを守り、110球で完封勝利。走者を背負いながらも要所を締め、有明打線に最後まで得点を許さなかった。

健大高崎が石垣の110球完封と石田のサヨナラ内野安打で激闘を制し、夏の甲子園では初となるベスト4進出。延長10回の接戦をものにし、学校の歴史を塗り替えた。

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