「第108回全国高等学校野球選手権大会」大会13日目の18日は、準々決勝が4試合行われた。

第1試合は三重（三重）－天理（奈良）。天理は2回に金本相有の2号ソロで先制すると、4回には小沢典弘の適時打で追加点。2－0の8回に大塚弘登の2点適時打、小沢のこの日2本目の適時打で3点を加えると、5－0の9回に金本の適時三塁打などで2点を挙げた天理が7－0で準決勝進出を一番乗りで決めた。

第2試合は仙台育英（宮城）－智弁和歌山（和歌山）。智弁和歌山は初回先頭の長友悠成の三塁打をきっかけに打者一巡の猛攻で5点を先制すると、2回に楠本龍生の適時二塁打、3回に井本陽太の犠飛で3回までに7－1と大量リードの展開。5回に東村悠晴の犠飛、7回にも3得点をあげるなど、智弁和歌山打線が18安打11得点の猛攻で大勝した。

第3試合は花巻東（岩手）－横浜（神奈川）。横浜は初回に先制すると、4回と5回に2点ずつを奪う。援護に恵まれたエース・織田翔希は、9回・123球を投げ、7被安打、10奪三振、3与四球、無失点の完封勝利。横浜は6－0で勝利し、準決勝に駒を進めた。

第4試合は健大高崎（群馬）－有明（熊本）。健大高崎・石垣聡志、有明・斉藤遼汰郎の両先発の投げ合いは投手戦となり、9回で決着がつかず0－0のまま延長戦に突入。健大高崎が0－0の10回一死二、三塁から石田雄星のセカンドへの適時内野安打でサヨナラ勝ちを収めた。

▼ 大会13日目

第1試合：三重（三重） 0 － 7 天理（奈良）

第2試合：仙台育英（宮城）3 － 11 智弁和歌山（和歌山）

第3試合：花巻東（岩手）0 － 6 横浜（神奈川）