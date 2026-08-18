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PCAの愛称で呼ばれるシカゴ・カブスのピート・クロー＝アームストロング外野手が17日（日本時間18日）、本拠地で行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に「1番・中堅」で先発出場。延長10回に今季30号となるサヨナラ2ラン本塁打を放った。



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5－5で迎えた10回裏、タイブレークの無死二塁で第6打席へ。ホワイトソックスのへーゲン・スミスがカウント2－1から投じた4球目、131キロのスライダーを完璧に捉えた。



打球は右翼方向へ高々と舞い上がり、そのままスタンドへ。クロー＝アームストロングは本塁打を確信し、歓喜に沸く本拠地をゆっくりと一周した。











カブスを7－5の劇的な勝利へ導く一発を放ったPCAは、初回に先頭打者として初球を捉えて29号ソロを記録。先頭打者本塁打で試合を始め、サヨナラ本塁打で締めくくった史上7人目の選手となった。



さらに今季30本塁打、31盗塁に到達し、今季メジャー最速で「30－30」を達成。昨季も31本塁打、35盗塁を記録しており、カブスでは球団史上初となる2年連続の「30－30」を成し遂げた。



PCAはこの日、5打数4安打2本塁打、3打点、2得点、1四球と大暴れ。今季成績を打率.281、30本塁打、78打点、31盗塁、OPS.929としている。



カブスでは鈴木誠也も初回に22号ソロを放ち、先発の今永昇太は6回を投げて10三振、3失点と力投。



日本人選手の活躍も飛び出したシカゴ対決は、PCAの劇的な一発で決着した。























【動画】PCA、30号サヨナラ弾で2年連続「30-30達成」の瞬間

MLB Japanの公式Xより













😎PCA本日2本目！サヨナラ弾で試合を決める！

今季第30号サヨナラ2ランホームラン！



今季MLBで最速の30-30達成となりました！



初回：先頭打者弾💥

延長10回裏：サヨナラ2ラン💥



👉🏻2年連続30-30達成は、PCAが 球団史上初です！

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【了】