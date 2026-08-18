







18日のプロ野球公示で、広島東洋カープは小園海斗内野手を一軍登録から抹消した。



小園は、2018年ドラフト1位で報徳学園高から入団。巧みなバットコントロールを武器に主力へ成長した。



昨季は自身初のタイトルとなる首位打者、最高出塁率の2冠を獲得。得点圏打率.413と、勝負強さも抜群だった。



今季はここまで101試合に出場し、打率.257、95安打、1本塁打、23打点、4盗塁、OPS.631をマーク。タイトルホルダーとして、さらなる飛躍を期待されたが、昨季と比べて物足りない数字が並んでいる。











直近の出場となった8月16日の阪神タイガース戦。「1番・遊撃」で先発出場した小園は、3回の第2打席で左中間への三塁打を放ち、3打数1安打を記録した。



一方の守備では痛恨の場面があった。9回無死一塁から中野拓夢が放った遊ゴロの処理にもたつき、併殺を完成させられず。



さらに一死一、二塁で、佐藤輝明の二ゴロを一塁へ送球したが、これが悪送球に。小園の失策が、この回の2失点につながった。



直後の9回裏に打席が回ると、代打にルーキーの勝田成を送られて、試合を退いていた。











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