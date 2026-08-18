第108回全国高等学校野球選手権大会は18日、阪神甲子園球場で大会13日目を迎え、準々決勝第3試合で花巻東（岩手）と横浜（神奈川）が対戦。横浜が6-0で花巻東を破り、2008年以来18年ぶりとなるベスト4進出を決めた。

花巻東は萬谷堅心、横浜は織田翔希の両エースが先発。試合は序盤から動いた。

横浜は初回、2番・田島陽翔の二塁打などで2死二、三塁のチャンスを作ると、5番・江坂佳史の打席で捕逸があり、1点を先制した。

対する花巻東はその裏、1番・戸倉光揮の安打などで2死二塁とするが、4番・古城大翔が見逃し三振に倒れて無得点。3回には2死一、二塁で再び古城に打席が回り、左翼へ安打を放った。二塁走者が一気に本塁を狙ったものの、左翼を守る江坂がノーバウンド送球で刺し、同点を許さなかった。

好守で流れを引き寄せた横浜は直後の4回、5番・江坂の安打などで1死一、三塁とすると、7番・安食琥太郎の一ゴロの間に追加点。さらに2死一、二塁から9番・小林大雅が適時打を放ち、リードを3点に広げた。

勢いは止まらない。5回には1死二塁から5番・江坂が適時打を放って4点目。さらに2死二塁から7番・安食にも適時打が飛び出し、5-0と花巻東を突き放した。

援護を受けた織田も圧巻の投球を披露した。この日は最速156キロを計測するなど150キロ台の直球を連発。7回には3者連続三振を奪うなど、花巻東打線を寄せ付けなかった。

花巻東は8回、2死一、二塁と反撃のチャンスを作り、みたび4番・古城に打席が回った。しかし、右飛に倒れて得点ならず。織田がここでも踏ん張り、反撃を許さなかった。

横浜は9回にも2死一、三塁とチャンスを作ると、9番・小林が適時打を放ち、ダメ押しとなる6点目を追加した。

織田はそのまま9回まで投げ抜き、10奪三振で完封勝利。江坂も3安打を放つなど攻守で躍動し、横浜を2008年以来18年ぶりとなる夏の甲子園ベスト4進出へ導いた。

また、横浜はこの勝利で夏の甲子園通算44勝目。広島商（広島）、県岐阜商（岐阜）を抜き、歴代単独8位に浮上した。

前日の17日には長年にわたって横浜を率い、甲子園春夏5度の優勝を成し遂げた元監督・渡辺元智氏が81歳で死去した。

名将との別れから一夜。横浜ナインは甲子園で完封勝利を収め、18年ぶりの4強入りを決めた。渡辺氏に捧げる、特別な1勝となった。

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