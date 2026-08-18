







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、ミルウォーキー・ブルワーズと戦い2-6で敗れた。この試合ではカイル・タッカー外野手が攻守に精彩を欠いたが、ここまで結果を出せていないこともあり、一部ファンは怒りを爆発させているという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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タッカーはここまで打率2割台前半と打撃不振に苦しんでおり、同戦も3打数無安打とサッパリ。さらに、1-4とドジャース3点ビハインドで迎えた9回表1死一塁の場面で、右翼フェンス際へ飛んだ打球を捕りこぼし、1死二、三塁にピンチを広げるというミスも犯した。



同メディアは「ドジャースの直近のホームゲームで、タッカーは22打席連続で無安打に終わった。さらに悪いことに、打撃不振が守備にも影響し始めているように見える。日曜日の試合では9回にフェンス際の打球処理を誤った。打席で結果を残せない中で飛び出した守備での痛恨のミスに、当然ながら本拠地のファンも厳しく反応し、スタンドから容赦ないブーイングを浴びせた」と言及。



続けて、「昨オフのタッカー獲得によって、ドジャースはその圧倒的な資金力を背景に、FA市場の常識を再び覆したのかもしれない。しかし、球団が想定していなかったこともあるだろう。今の彼は相手チームを打ち破るどころか、ファンの期待と忍耐をあっという間に打ち砕いてしまう存在になっている」と厳しく評している。











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