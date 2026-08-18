千葉ロッテマリーンズは、君津市と千葉ロッテマリーンズが連携して推進するプロジェクト「CO-FIELD KIMITSU」のアンバサダーに就任した球団OB・渡辺俊介氏について、本日8月18日に君津市主催の委嘱状交付式が行われたことを発表した。

今年7月に君津市が公表した「（仮称）貞元総合公園整備基本計画」のプロジェクト名である「CO-FIELD KIMITSU」には、「共に創る場所」という思いが込められている。

千葉ロッテマリーンズのファーム本拠地移転を契機に、試合の有無を問わず誰もが集い、交流できる公園を目指し、スポーツを通じたこどもたちの成長支援や地域のにぎわいの創出、健康づくり、防災など、さまざまな取り組みを通じて地域の新たな価値を創出。

委嘱状交付式は君津市役所で行われ、石井宏子君津市長から渡辺氏へ委嘱状が交付されました。続いて、アンバサダーとして活動する際に使用する「CO-FIELD KIMITSU」のアンバサダー名刺が渡された。

渡辺氏は就任の挨拶で君津について「大変ゆかりの深い、第2の故郷のような場所」と語り、「CO-FIELD KIMITSU」について、「そこに集うだけでワクワクするような、そんな素敵な場所になると聞いている」と期待を寄せた。

同氏は今後、「CO-FIELD KIMITSU」アンバサダーとして、これまで野球を通じて培ってきた経験や自身の言葉を通して、プロジェクトの理念や魅力を市内外へ分かりやすく発信するとともに、さまざまなイベントへの参加などを通じて、プロジェクトのPRや機運醸成に取り組む。

渡辺俊介氏は、「私がこれまで野球を通じて経験してきたことや感じてきたことを、自分の言葉を通して、できるだけ分かりやすく伝えることがアンバサダーとしての使命だと思っています。『CO-FIELD KIMITSU』は、子どもからお年寄りまで、年齢や性別、国籍に関係なく、皆さんが自由に集い、楽しめる場所を共に作っていくプロジェクトだと聞いています。

私自身、海外でそのような球場をたくさん見てきましたので、それが君津市にできると思うとワクワクします。より多くの方にこの魅力を知ってもらい、一緒に盛り上がっていけるように頑張りたいと思います」とコメントしている。

【関連記事】

【了】