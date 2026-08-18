







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が17日（日本時間18日）、敵地で行われたコロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。菅野智之投手から今季28号となるソロ本塁打を放つなど、2本塁打含む4安打3打点と大活躍を披露した。



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ドジャースが5－1とリードして迎えた5回表、先頭打者として第3打席に入った大谷。カウント0－1から菅野が投じた2球目、144キロの低めに来たカッターを巧みに捉えた。



逆方向へ上がった打球はぐんぐんと伸び、そのまま左中間スタンドへ到達。大谷は打球の行方を見届けると、ゆっくりとダイヤモンドを一周。今季28号となるソロアーチで、ドジャースが6－1とリードを広げた。



大谷は続く6回の第4打席でも中堅へ29号2ランを放ち、この日5打数4安打2本塁打、3打点、4得点と大暴れ。今季成績を打率.295、29本塁打、78打点、OPS.948とした。



ドジャースはマックス・マンシー内野手にも25号3ランが飛び出すなど、14安打11得点と打線が爆発。ロッキーズに11－5で快勝した。























【動画】菅野のカッターを捉えた、大谷の28号&29号がこれだ！

MLBの公式Xより













💥 が菅野から今季第28号ホームラン！！



低めのカッターを捉え

左中間スタンドへ叩き込む！ が6点目をスコアボードに刻みました！



👉️28本塁打で と並んで再び日本人トップに立ちました！



日本人選手のハイライト映像は…

— MLB Japan (@MLBJapan)大谷翔平、今季28号ホームラン

【今日2発目】 29号2ラン💥

確信のホームラン！！

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【了】