大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が17日（日本時間18日）、敵地で行われたコロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。菅野智之投手から今季28号となるソロ本塁打を放つなど、2本塁打含む4安打3打点と大活躍を披露した。
毎日MLB観るならSPOTV NOW！
年間プランで［PR］
ドジャースが5－1とリードして迎えた5回表、先頭打者として第3打席に入った大谷。カウント0－1から菅野が投じた2球目、144キロの低めに来たカッターを巧みに捉えた。
逆方向へ上がった打球はぐんぐんと伸び、そのまま左中間スタンドへ到達。大谷は打球の行方を見届けると、ゆっくりとダイヤモンドを一周。今季28号となるソロアーチで、ドジャースが6－1とリードを広げた。
大谷は続く6回の第4打席でも中堅へ29号2ランを放ち、この日5打数4安打2本塁打、3打点、4得点と大暴れ。今季成績を打率.295、29本塁打、78打点、OPS.948とした。
ドジャースはマックス・マンシー内野手にも25号3ランが飛び出すなど、14安打11得点と打線が爆発。ロッキーズに11－5で快勝した。
【動画】菅野のカッターを捉えた、大谷の28号&29号がこれだ！
MLBの公式Xより
💥 が菅野から今季第28号ホームラン！！
低めのカッターを捉え
左中間スタンドへ叩き込む！ が6点目をスコアボードに刻みました！
👉️28本塁打で と並んで再び日本人トップに立ちました！
日本人選手のハイライト映像は…
大谷翔平、今季28号ホームラン
【今日2発目】 29号2ラン💥
確信のホームラン！！
大谷翔平、今季29号ホームラン
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】