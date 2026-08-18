日本サッカー協会（JFA）は18日、FIFA U－20女子ワールドカップポーランド2026に臨むU－20日本女子代表（ヤングなでしこ）のメンバーを発表した。

今年4月に開催されたAFC U－20女子アジアカップ2026で2大会ぶり通算7度目の優勝を果たしたヤングなでしこ。同大会でベスト4進出を果たしたことにより、自動的にFIFA U－20女子ワールドカップポーランド2026の出場権も獲得した。

アジア女王として臨む本大会ではグループDに入り、現地時間9月6日にニュージーランド、9日にアメリカ、12日にイタリアと対戦。ヤングなでしこは直近2大会連続準優勝に終わっており、3大会ぶり2回目の優勝を目指して戦うこととなる。

メンバーにはWEリーグでプレーする選手が多く名を連ねたほか、昨シーズンのフラウエン・エールディヴィジ（オランダ女子1部リーグ）で年間最優秀選手賞（MVP）に輝き、今夏にリヴァプールへ活躍の場を移した板村真央が唯一の海外組として選出された。今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

1 岩崎有波（ノジマステラ神奈川相模原）

21 名和咲香（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

12 石田ひなは（サンフレッチェ広島レジーナ）

▼FP

5 本田悠良（日体大SMG横浜）

8 樋口梨花（ちふれASエルフェン埼玉）

7 松永未夢（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

9 田子夏海（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

10 板村真央（リヴァプール／イングランド）

19 栗本悠加（筑波大）

15 鈴木温子（日体大SMG横浜）

4 太田美月（INAC神戸レオネッサ）

14 眞城美春（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

6 古田麻子（帝塚山学院大）

16 原ひばり（ちふれASエルフェン埼玉）

3 朝生珠実（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

11 津田愛乃音（マイナビ仙台レディース）

17 佐野杏花（JFAアカデミー福島）

2 青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

20 中村心乃葉（セレッソ大阪ヤンマーガールズU－18）

18 佐藤百音（RB大宮アルディージャWOMEN）

13 福島望愛（JFAアカデミー福島）