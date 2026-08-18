菅野智之を粉砕…ド軍4番が2階席へ衝撃3ラン　2戦連発25号、打った瞬間“確…

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ロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシーが17日（日本時間18日）、敵地で行われたコロラド・ロッキーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。3回、ロッキーズ先発の菅野智之から今季25号となる特大の3ランを放った。



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ドジャースが1－0とリードして迎えた3回表。ドジャースは3番アンディ・パヘスの適時打で2－0とし、なおも一死一、二塁の好機でマンシーの第2打席が回ってきた。



ロッキーズの先発は菅野。フルカウントから投じた8球目、甘く入った150キロのシンカーをマンシーが完璧に捉えた。



打球は右翼方向へ高々と舞い上がり、そのままスタンドの2階席へ到達。マンシーは本塁打を確信したようにゆっくりと歩き出し、ダイヤモンドを一周した。



MLB公式Xも「マックス・マンシーが3ラン本塁打を2階席へ叩き込んだ」と紹介。マンシーの敵地を騒然とさせる今季25号の特大3ランで、ドジャースはリードを5点に広げた。











マンシーはこの日、4打数2安打1本塁打、3打点、2得点、1四球と大活躍。前日のミルウォーキー・ブリュワーズ戦に続く2試合連続本塁打で、今季25本塁打、63打点とした。



ドジャースでは「1番・DH」として先発した大谷翔平も28号ソロと29号2ランを放ち、4安打3打点と躍動。ドジャース打線が14安打11得点と爆発し、ロッキーズに11－5で快勝した。



ロッキーズの菅野は今季13勝目を懸けて先発登板したが、5回を投げ7失点（自責6）と炎上。6敗目（12勝）を喫している。



























【動画】2階席にまで飛んだ！マンシーの今季25号特大3ラン

MLBの公式Xより













Max Muncy hammers a 3-run homer to the second deck!

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