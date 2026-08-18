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ボストン・レッドソックスのウィルソン・コントレラスが17日（日本時間18日）、本拠地で行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「4番・一塁」で先発出場。5回の第3打席で、今季25号となるソロ本塁打を放った。



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レッドソックスが4－0とリードして迎えた5回裏、この回先頭のコントレラスが右打席に入った。



マウンドにはダイヤモンドバックス2番手のザック・リテル。カウント1－1からの3球目、125キロのスライダーをコントレラスが捉えた。



高々と舞い上がった打球は左翼方向へ伸び、フェンウェイ・パーク名物の巨大フェンス「グリーンモンスター」を越えてスタンドへ。コントレラスの今季25号となる特大の一発で、レッドソックスがリードを5点に広げた。



MLB公式Xも「ウィルソン・コントレラスがグリーンモンスターへ一発を放った」と紹介。打った瞬間に本塁打を確信したように歩き出す姿が印象的な一打となった。











コントレラスは第2打席でも左翼線への二塁打を放っており、この日は4打数2安打1本塁打、1打点、2得点、1四球と活躍。今季25本塁打、73打点とし、本塁打数はキャリアハイとなった。



レッドソックス打線は16安打11得点と爆発。2回から7回まで毎回得点を挙げ、ダイヤモンドバックスに11－1で大勝した。































【動画】グリーンモンスター越え！コントレラスの今季25号は特大アーチ

MLBの公式Xより













Willson Contreras sends one to the Green Monster 💥

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【了】