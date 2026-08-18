第108回全国高等学校野球選手権大会は18日、阪神甲子園球場で大会13日目を迎え、準々決勝第2試合で仙台育英（宮城）と智弁和歌山（和歌山）が対戦。智弁和歌山が11-3で仙台育英を破り、優勝した2021年以来5年ぶりとなるベスト4進出を決めた。

仙台育英は背番号10の古川諒弥、智弁和歌山はエースの和気匠太が先発。試合は初回から智弁和歌山の強力打線が爆発した。

智弁和歌山は初回、1番・長友悠成の三塁打で無死三塁の好機を作ると、捕逸の間に1点を先制。その後も無死満塁とチャンスを広げ、5番・楠本龍生の犠飛で2点目を奪った。

さらに1死満塁から7番・川原一将が押し出し四球を選んで3点目。2死満塁では9番・黒川梨大郎が2点適時打を放ち、仙台育英の先発・古川を攻め立てて初回に一挙5点を奪った。

勢いは止まらない。2回にも無死一、二塁とすると、5番・楠本が適時打を放ち6点目。序盤から大きくリードを広げた。

反撃したい仙台育英はその裏、5番・高岡龍一の二塁打などで1死満塁とすると、8番・今野琉成の三ゴロの間に1点を返した。

しかし、智弁和歌山はすぐさま突き放す。3回、2本の安打で無死二、三塁の好機を作ると、3番・井本陽太の犠飛で7点目。さらに5回にも1死満塁から6番・東村悠晴が犠飛を放ち、8-1と再び7点差に広げた。

その後も攻撃の手を緩めず、7回には2死満塁から押し出し四球で追加点。さらに2番・荒井優聖が2点適時打を放ち、11-1と10点差まで突き放した。

智弁和歌山打線はこの日、毎回走者を出し、計5度の満塁機を作るなど仙台育英投手陣にプレッシャーをかけ続けた。18安打11得点の猛攻で、終始主導権を握った。

投げては先発・和気が5回1失点の好投。後を継いだ長井心海も仙台育英打線に得点を許さず、8回途中からは背番号20の朝来友翔、さらに背番号19の三嶋健太も登板。継投で大量リードを守り抜いた。

仙台育英は9回、2死一塁から代打・小山健心がフェンス直撃の適時三塁打を放ち1点を返す。さらに1番・杉山育夢にも適時打が飛び出して2点を奪ったものの、反撃もここまで。

智弁和歌山が投打で仙台育英を圧倒し、11-3で勝利。全国制覇を果たした2021年以来5年ぶりとなる夏の甲子園ベスト4進出を決めた。

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