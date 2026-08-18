○ メッツ 2－1 パドレス ●

＜現地時間8月17日 シティ・フィールド＞

ニューヨーク・メッツのカーソン・ベンジ外野手（23）が現地時間17日、本拠地でのパドレス戦に「4番・右翼」でフル出場。初回に2度のホーム補殺を記録し、4連勝に貢献した。

先発右腕ノーラン・マクリーンが一死一、二塁のピンチを招き、4番フランスが安打。ベンジは右中間で打球を掴むと、ホームベース前で待つ捕手に向かって99.9マイル（約160.8キロ）のワンバウンド送球。余裕のタイミングで二塁走者クロネンワースをアウトに仕留め、15日のナショナルズ戦から3試合連続の補殺を記録した。

さらに次打者メリルの右前安打でも正確無比なレーザービームを披露。外野深めに守っていたベンジは定位置付近への打球にチャージをかけ、再びワンバウンド送球で二塁走者マチャドの生還を阻止。外野手の補殺として史上3番目に速い103.9マイル（約167.2キロ）を計測した。

試合の流れを掴んだメッツは1回裏に2点を先制。不安定な立ち上がりを切り抜けた右腕マクリーンが好調パドレス打線に対して6回1失点と好投し、1点差勝利を収めた。

ベンジは2024年のドラフト1巡目指名でメッツに入団し、ここまで120試合に出場して打率.273、14本塁打、18盗塁、OPS.750という成績。アンディ・パヘス（ドジャース）に次いでナショナル・リーグ2位の補殺9を記録している。