世界野球ソフトボール連盟（WBSC）は17日、ラグザスpresentsWBSCプレミア12 2027の新たな大会方式と主要開催地の詳細を発表した。

プレミア12は今回初めて出場チーム数を12チームから16チームに拡大し、2027年大会ではオープニングラウンド、セカンドラウンド、スーパーラウンド、メダルラウンドの4段階からなる新方式を導入する。

拡大された新方式では、出場16チームを4チームずつ4つのオープニングラウンドのグループに分かれ、各グループの上位2チームがセカンドラウンドに進出し、4チームずつ2グループに分かれて対戦する。各グループの上位2チームが、東京で行われるスーパーラウンドへ進む。

オープニングラウンドは2つの日程に分けて開催され、台北市で行われるグループは11月8日から12日までの日程。そのほかのグループの開催日程は後日発表予定。続くセカンドラウンドは11月13日から15日まで行われ、その後、東京へ舞台を移し、11月18日、19日、20日にスーパーラウンド、11月21日にメダルゲームが行われる。

そのほかのオープニングラウンドおよびセカンドラウンドの開催地については後日発表予定。