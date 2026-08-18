特大の“バースデーアーチ”！　カブス・鈴木誠也が豪快22号　PCAと2者連続弾









鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手が17日（日本時間18日）、本拠地で行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に「2番・右翼」で先発出場。第1打席で、今季22号となるソロ本塁打を放った。



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“シカゴダービー”の初戦。1回裏、カブスは先頭のピート・クロー＝アームストロングが初球を捉え、右中間スタンドへ先制の29号ソロ。球場が大きく沸くなか、2番の打席が右打席に入った。



ホワイトソックス先発のルイス・カスティーヨに対し、カウント2－1から投じられた4球目のフォーシームを強振。154キロを完璧に捉えた打球は中堅方向へ高々と舞い上がり、バックスクリーン付近へ飛び込んだ。



14日（同15日）のセントルイス・カージナルス戦以来、3試合ぶりとなる今季22号。PCAとの2者連続本塁打を完成させるとともに、日本時間18日に32歳の誕生日を迎えた鈴木にとって、“バースデーアーチ”となった。











鈴木は試合前の時点で今季107試合に出場し、打率.273、22本塁打、74打点を記録。32歳の誕生日を迎えた日本時間18日に、持ち前の長打力を見せつける特大アーチを描いた。



この日のカブスは今永昇太が先発。6回を投げ10奪三振3失点という投球内容だった。



試合は9回にカブスが同点に追いつくと、延長10回にクロー＝アームストロングにこの日2本目となる30号サヨナラ2点本塁打が飛び出し、7－5で勝利した。

























【動画】この特大アーチ！鈴木誠也の今季22号がこちら



MLB Japanの公式Xより













💥 今季22号ホームラン！

シカゴダービー、初回からPCAとの2者連続弾💪



先発 を援護🤝

飛距離440ft(134.1m)の1発！ が初回に2点を先制しました！

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【了】