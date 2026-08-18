西武鉄道株式会社と株式会社西武ライオンズは18日、シリーズ記念乗車券「栗山巧Legend History １DayPass 第三弾『PR1DEと伝説』」を2026年8月28日（金）から発売すると発表した。

これは2026シーズンを締めくくりのシーズンとすることを発表した栗山巧選手のラストシーズンを最後まで全力で応援するために発売するもの。「栗山巧Legend History １DayPass」シリーズは3部構成で、2002年の入団から現在に至るまでの25年間を振り返ることのできるデザインとした記念乗車券だ。

今回は2018年～2026年の栗山選手をイメージした「第三弾『PR1DEと伝説』」でシリーズ最終作となる。こちらは2000安打や2000試合出場などの記録を次々と打ち立てた頃の栗山選手をイメージしており、オリジナル台紙は締めくくりとなった2026シーズンのホームユニフォームを回想できるデザインとなっている。中面の年表には樹立してきた記録が記され、成績表は2026年と通算の部分は空欄としており、ファン自ら記入することでラストシーズンを一緒に締めくくることができる。

乗車券は西武線全線有効1日フリーきっぷが2枚組で、有効期間は2026年12月31日（木）までとなっており、シーズン中はもちろん、冬のおでかけにも便利に使うことができる。