大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は17日（日本時間18日）、コロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。第3打席で今季第28号となるソロ本塁打を菅野智之投手から放ち、続く第4打席でも2ラン本塁打を放った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が綴っている。

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大谷はこの日、5回の第3打席で菅野から通算4本目となる今季第28号ソロ本塁打を放ち、ドジャースのリードを6点に広げていた。











続く6回表、大谷は二死走者3塁の場面で打席に立つと、菅野に代わってマウンドに上がったフアン・ヒメア投手の4球目を捉え、中堅スタンドへ運ぶ今季第29号2ラン本塁打を放った。この本塁打の打球速度は106.8マイル（約171.9キロ）、推定飛距離は452フィート（約137.8メートル）だった。



続くフレディ・フリーマン内野手とアンディ・パヘス外野手の連続安打もあり、ドジャースは6回終了時点で10-1と大きくリードした。



驚愕の大谷の連発について、カムラス氏は「大谷翔平がまた本塁打を放ち、ボールを粉砕した。今日は2本目の本塁打だ。今季の通算は29本となった。この一打は、打球速度が106.8マイル、飛距離はなんと452フィートだった。本当に凄すぎる」と綴っている。























【動画】大谷翔平、2打席連発となる今季第29号の2ランホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani hits a 2-run blast for his second homer of the game 😲

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