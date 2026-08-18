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サンディエゴ・パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が17日（日本時間18日）、敵地で行われたニューヨーク・メッツ戦に「1番・右翼」で先発出場。6回の守備で、華麗なスライディングキャッチを披露した。



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パドレスが1－2と追いかける6回裏、一死走者なしの場面。



ここで打席に入ったメッツのフランシスコ・リンドーアが初球のナックルカーブを捉えると、打球は右翼前方へ高く上がった。



右翼を守るタティスJr.が、落下地点へ向かって猛然とダッシュ。最後は身体を滑らせながらグラブを差し出し、地面すれすれのところで鮮やかに捕球した。



勢いを保ったまま滑らかに立ち上がる姿も印象的で、リンドーアの出塁を阻止する見事なスライディングキャッチとなった。











MLB公式Xは、この美技を「フェルナンド・タティスJr.が、見ていて気持ちのいいスライディングでキャッチ」と紹介。抜群の身体能力と華やかさを兼ね備えた守備で、敵地の観客を沸かせた。



今季のタティスJr.は、ここまで124試合に出場し、打率.279、13本塁打、57打点、28盗塁という成績をマーク。この日は2回に犠飛を放ち、チーム唯一の得点を挙げたものの、3打数無安打1打点に終わった。



パドレスは初回に2点を先制され、2回に1点を返したものの追加点を奪えず、1－2で接戦を落とした。































【動画】華麗な守備！タティスJrのスライディングキャッチ

MLBの公式Xより













Fernando Tatis Jr. with a satisfying slide to make the catch 😮‍💨

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【了】