







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、7月3日（日本時間4日）を最後に登板から遠ざかっているものの、今季中の投手復帰に向けて調整を進めている。一方、先発陣の戦力が整いつつあることから、無理に大谷をマウンドへ戻す必要はないとの意見も出ている。米メディア『ファン・サイデッド』のマイク・フィリップス記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は最近ブルペン投球を行い、実戦復帰への段階を進めている。ドジャースは二刀流選手に適用されるロースター上の特例を利用できるため、先発投手の前に短いイニングを投げるオープナーのような形で球数を増やすことも可能だ。



しかし、チームの投手事情は以前より改善している。タリク・スクーバル投手の加入に加え、ブレイク・スネル投手も負傷者リスト（IL）から復帰。タイラー・グラスノー投手もリハビリ登板を進めている状況だ。



さらに山本由伸投手、佐々木朗希投手らも先発陣に控えている。これだけでドジャースは、スクーバル、山本、スネル、グラスノーの4人でポストシーズンを戦えるだけのローテーションを構築できる。



大谷の復帰を急げば再びの負傷も懸念され、フィリップス氏は「ドジャースには、レギュラーシーズンを余裕を持って乗り切り、地区優勝を果たし、ワールドシリーズ進出に向けて準備を整えるのに十分な投手陣が揃っている。彼に個人タイトルをもたらそうとする、自己満足的な計画に迎合するのは賢明ではない。ドジャースがこの事実に早く気づけば気づくほど、3連覇の可能性は高まるだろう」と言及した。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】