大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は17日（日本時間18日）、コロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。5回に今季第28号となるソロ本塁打を菅野智之投手から放ち、相性の良さを見せつけた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が綴っている。

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大谷はこの日、第1打席では一塁ゴロに倒れたものの、第2打席では二塁への内野安打を記録。NPB時代から続く菅野との相性の良さを表していた。











その大谷は5回、先頭打者として打席に入ると、菅野の2球目を捉え、左中間スタンドへ運ぶ今季第28号のソロ本塁打を放った。この本塁打の打球速度は105.5マイル（約169.8キロ）、推定飛距離は428フィート（約130.4メートル）だった。



この日の試合が始まるまで、大谷は菅野に対して8打数で安打5、本塁打3を記録しており、さらに対戦成績を伸ばしている。



大谷の本塁打についてカムラス氏は「大谷翔平は、菅野智之に対して引き続き圧倒的な強さを見せている。また本塁打を放ち、菅野投手から通算4本目の本塁打だ。これで対菅野の通算成績は11打数で安打7となった。大谷はドジャースで今季、28本目の本塁打を記録した」と綴っている。























【動画】大谷翔平、菅野智之から放った今季第28号のソロホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













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