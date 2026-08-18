







読売ジャイアンツ 最新情報



ロッテで過ごした2年間について、エリック・ヒルマン氏は今回のメールインタビューの冒頭で、こうつづっている。



「まず、日本の皆さんに心から感謝を伝える機会をいただけたことを、とてもありがたく思っています。息子たちにも話しているのですが、日本で過ごした時間は、私の人生で最も楽しい時間でした。その中でも、ロッテ時代のチームメートは、私にとって何より特別な存在です」



1995年に12勝、翌96年に14勝。96年には11完投を記録するなど、数字だけを見てもヒルマン氏が当時のロッテ投手陣を支える存在だったことが分かる。



しかし、30年近くを経た今も鮮明に残っているのは勝敗だけではない。ボビー・バレンタイン監督が持ち込んだ変化、伊良部秀輝らチームメートとの関係、そして最初は距離のあった仲間と心が通じた瞬間――。第2回は、ヒルマン氏が「兄弟のような絆」と表現するロッテでの日々を振り返る。（取材・文：八木遊）※インタビューはメールで実施し、回答は日本語に翻訳・編集した。









巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







[caption id="attachment_283708" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：エリック・ヒルマン氏[/caption]











――1995年のロッテはリーグ2位まで躍進しました。実際にプレーする中で、バレンタイン監督はどのような野球を持ち込んだと感じましたか。



「日本では、救援投手が毎日のように投げていることに驚きました。大きくリードしている試合でも、リリーフ投手がブルペンで投げていました。毎日投げれば、腕や関節、組織には負担がかかります。ボビーが特に重視したのは、ブルペンの投手を毎日のように投げさせず、選手をより休ませることでした。



攻撃でも、1点だけを取りにいくのではなく、ビッグイニングを作ろうとしました。そうしたスタイルが、1995年に2位になれた大きな理由だったと思います」



――そのバレンタイン監督は1年で退任しました。広岡達朗GMとの関係は、現場にいたヒルマンさんにはどのように見えていましたか。



「2人の間に問題があることは、最初からかなり明らかでした。『これほど摩擦があるのに、なぜボビーを監督として招いたのだろう』と思ったほどです。



私の考えでは、GMの仕事は選手を集めることで、監督の仕事はフィールド上の決断をすること。その2つが交わることは、ほとんどないはずです。でも広岡GMはコーチのようにフィールドにも出ていました。



ボビーがロッテに変化を持ち込もうとする一方で、広岡GMはそれに抵抗していた。シーズン後、ボビーが続投しないと知った時は戸惑いました」



――翌1996年は江尻亮監督の下で、前年を上回る14勝を挙げました。



「監督が代わっても、私自身の考え方やアプローチは変わりませんでした。準備への自信が勝利につながる。走者がいようがいまいが、同じ精神状態を保つことが大切です。プレッシャーを感じた瞬間、打者が有利になります。



前年に対戦した打者の情報も蓄積されていましたから、それも自分にとって有利になりました。江尻監督は私を信頼してくれた。それには本当に感謝しています。監督が選手に与えられる最大の賛辞は、先発で起用することだと思っています。



その信頼に応えたいという思いから、チームとファンへの気持ちもさらに強くなりました。投げない日にライトスタンドへ行き、応援団と一緒に試合を見たこともあります。日本での特に好きな思い出の一つです」



――当時のロッテには、投手の伊良部秀輝さん、小宮山悟さんもいました。2人とはどのような関係でしたか。



「伊良部さんとはすぐに友人になりました。茶目っ気があり、反骨心もあった。少し人と距離を置くところもありましたが、マウンドでは激しい闘争心を持った投手でした。



小宮山さんはもっと真面目で、とても知的。投球についても非常に理詰めでした。投手と打者の関係はチェスによく似ています。打者は投手が何を投げるのかを読み、投手は打者の考えを読んで対応する。『打撃はタイミング。投球は、そのタイミングを崩すこと』です。



以前いたチームでは先発投手同士が競い合うこともありました。でもロッテでは、伊良部さんも小宮山さんも仲間の成功を心から喜んでいた。私はロッテで、それまでどのチームでも経験したことのない兄弟のような絆を感じました」













[caption id="attachment_283707" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：エリック・ヒルマン氏[/caption]





――「兄弟のような絆」という言葉が印象的です。野手では、特に誰が記憶に残っていますか。



「これは一番難しい質問ですね。内野手の初芝清さんほど練習する選手はいませんでした。あまりにも激しく試合前練習をするので、本番に影響しないのかと思ったほどです。



でも、それでプレーの質が落ちることはなかったんです。何より印象的だったのは、いつも変わらない笑顔です。



内野手の堀幸一さんも素晴らしかった。守備が本当にうまく、あれだけの選手が後ろにいると、私もマウンドでよりリラックスできました。



最も距離を縮めるのに苦労したのは外野手の平井光親さんでした。ベテランだったので、『なぜ米国人選手が日本へ来る必要があるのか』と思っていたのかもしれません。少し距離を置かれていました。



でも、ある日クラブハウスに平井さんの幼い息子が来て、私はその子とボールを投げて遊びました。息子さんが楽しそうに笑っていた。それをきっかけに、すべてが変わったんです。これもロッテ時代の大切な思い出です」



――野球以外も含め、日本で特に印象に残っている場所はありますか。



「札幌や福岡など、本当にいろいろな場所を見ることができました。一つを選ぶことはできません。答えるなら『すべて』です。日本で過ごしたすべての瞬間ですね」



――お話を聞いていると、ロッテへの強い愛着が伝わってきます。それでも1996年オフ、巨人へ移籍しました。なぜロッテを離れることになったのでしょうか。



「1年目の途中、結果が出始めた段階で代理人が長期契約を交渉しようとしましたが、その時点ではロッテは応じませんでした。



その後、ダイエーから最も大きな契約を提示されましたが、私は日本シリーズで優勝する最高のチャンスがあると思い、巨人への移籍を選びました。



ただ、ロッテを離れることは、私にとって最もつらい決断でした」





























【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】