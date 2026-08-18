







横浜DeNAベイスターズの森下瑠大投手が、長いリハビリを経て再びマウンドで輝きを取り戻している。その復活への歩みを後押しした一つが、昨オフに初参加した森原康平との自主トレだった。投げられない苦しさを抱えながらも、体づくりやトレーニングを見つめ直した時間は、現在の投球にもつながっている。育成契約から再起を目指す左腕が、森原から得た学びと、ケガを乗り越えた先に見据える未来を語った。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：森下瑠大

京都府出身。京都国際高ではエースとして甲子園に出場し、2022年ドラフト4位で横浜DeNAベイスターズに入団した。左肘の手術とリハビリを経て、2026年から育成選手として再出発。キレのある直球と変化球を武器に、支配下復帰を目指している。





「来るか？」森原康平の誘いで始まった再起への自主トレ

[caption id="attachment_283893" align="alignnone" width="1200"] （左から）日本ハム・清宮虎多朗、DeNA・若松尚輝、森下瑠大、森原康平、坂本裕哉、中川虎大【写真：産経新聞社】[/caption]





昨オフ、森下瑠大は、森原康平の自主トレーニングに初めて同行した。森原の故郷である広島県福山市にある『Studio TAIKA』で行われる自主トレは、マシン・ピラティスを中心とし、ウェイト・トレーニングやブルペンなど、特に投手にとって必要なすべてが揃った施設で行われている。



結果的にこの選択が功を奏することになるのだが、なぜ森下は『チーム森原』で自主トレをやることになったのか。森下は言う。



「森原さんとは以前から一緒に練習をしたり、アドバイスをしてもらったりしていたのですが、食事に行った際に『来るか？』と言ってもらえたんです。こんなうれしいことはなかったし、僕自身ピラティスは気になっていたので、ここはチャンスを掴みに行こうと思いました」



森下は、チームの主力である坂本裕哉や中川虎大、日本ハムの清宮虎多朗、同じく今回から参加した若松尚樹らとともに汗を流した。



もちろん左肘の不調があるのでほとんど投げることはできなかったが、球団と状態を共有し、ピラティスを中心に身体のバランスを整えるトレーニングを施した。











「森原さんを中心に、先輩たちのトレーニングを参考にしながら、いい取り組みができたと思っています。自主トレで行った体幹のトレーニングやウェイトをしっかりとやれる環境が、現在のピッチングに繋がっているので、本当に行ってよかったと思っているんです。腰にも不安があったのですが、体幹がしっかりしてきたおかげでバランスがよくなり、その点においても問題がなくなりました」



自主トレ後も森下と森原は、嘉手納のキャンプでともに研鑽を積んでいった。森原は4月に右肘内側側副靱帯の手術（インターナルブレース術）をし、現在長期リハビリ中であるが、マウンドで躍動する森下について次のように語っている。



「若いんですけど、考え方やピッチングのコツをつかむところに繊細なセンスがあって、飲み込みがとても早いんです。トレーニングでも『これがいい』と判断すると、継続できる根気強さがあるし、野球のことを常に考えています。だから状態さえよければ、安定した成績を残していけるタイプだと思いますね」



そう言うと森原は、優しい笑みを浮かべつづけた。



「正直、自主トレやキャンプのときは、停滞の時期もあったので、前に進めなくてつらそうにしていることもありました。そういう時は、最後はいい思いをしよう、粘っていこうという話をしましたね。だから今、森下が『投げられて楽しいんですよ』と、言ってくれるのは僕としてはすごくうれしくて、よし俺もって思うんですよ」



一方で、10歳以上離れた森原のことを、森下はどのように思っているのだろうか。



「森原さんは、何事においても賢いんです。効率的に練習をしているし、気になることがあったら若い選手に積極的に聞きにきますし、向上心が本当にすごい。逆にこっちが聞きたいことがあればしっかりと詳しく教えてくれますし、本当に頼りになる存在です」



そんな森原の助けや影響もあって体幹は鍛えられ、これまで森下を苦しめつづけていた肘や身体の痛みは消えていった。そこから理想のフォームを追い求め、新たな自分を構築している。そのピッチングは、森原いわく「あと1カ月早かったら、支配下登録されたかもしれない」というほどのものだ。















「このまま終わってしまうかもしれない」苦境を越えて取り戻した投げる喜び



現在はかつて務めていた先発ではなくリリーフとしてマウンドに立っているが、そこにはどのような意図があるのだろうか。森下は説明する。



「最初は先発プランもあったのですが、コーチの方々と話して、まずは負荷耐性を上げていこうということでリリーフとして投げることになりました。かなりやりがいを感じていますし、毎日試合に向けて準備できる楽しさもあるので、本当にいい期間になっています」



充足感を漂わせ、森下は言った。もう身体の痛みに惑わされることなく、自分のピッチングと相手打者だけにフォーカスできる。過去の苦しさがあったからこそ、森下は今、幸せを噛みしめることができている。











「あのときは投げられないし、試合にも出られない、身体が痛いという状態がつづき、とにかく苦しくて、このまま終わってしまうかもしれないと考えることもありました。けど、しっかりと自分に向き合って、やるしかない、頑張るしかないとリハビリやトレーニングしたことが今に繋がっています。むしろケガをしたことで、知ったこと、学んだことも多かったので今後それをプラスに替えていきたいと思っています」



もちろん目下遂行すべきは育成契約を脱し、支配下登録されることだ。



「来季は最初から支配下登録されるように。そのためにはここからのシーズンが大切になってくるので、ケガをすることなく結果を追い求めていきたいと思います」



力強く森下はそう言った。





「早く同じ土俵に上がって」支配下復帰の先に描く松尾汐恩との再バッテリー



晴れて支配下登録され一軍へ昇格することができれば、ドラフト同期で小学生のときからの知り合いの松尾汐恩と久しぶりにバッテリーを組むことができる。今や“ハマの正捕手”となった松尾について、森下はどこかうれしそうに語る。











「最近は『球、速くなってきたな』とLINEをくれました（笑）。時間があると一緒に食事をすることもあって、いろいろ話をしたりするんです。汐恩は汐恩で、一軍で大変な思いをして頑張っているので、僕も早く同じ土俵に上がって、バッテリーを組みたいと常に考えています。そのためにはとにかく来年に向け、今は結果を出すだけです」



ポテンシャルを秘めた、魅惑のサウスポー。若くして紆余曲折を経験し、苦しみを越えた先にどんな風景が見えるのか、これからの森下に刮目したい。







【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

























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【了】