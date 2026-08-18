







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限で、以前から獲得が噂されていたタリック・スクーバル投手のトレード移籍を実現させた。加入から約2週間が経つ中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、本人が球団施設に圧倒されたと報じている。



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スクーバルはメジャーデビューした2020年から今回移籍するまで、デトロイト・タイガース一筋でプレーしてきた。つまり、キャリアで初めて環境の変化を経験していることになる。



同メディアは「彼は現在、新天地での環境にも徐々に慣れ始めており、ドジャースの選手に対するサポート体制にも感銘を受けているようだ。USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、彼はドジャースのクラブハウスや充実した施設に『圧倒された』という」と言及。



続けて、本人が「こんなに広いなんて信じられないよ。ホットタブを探しに行ったら、気づいたらバッティングケージにたどり着いていたんだ」と冗談交じりに口にしつつ、「移籍すると生活が少し慌ただしくなるものだが、球団のみんながそうした混乱を落ち着かせてくれて、色々と手助けしてくれた。そのおかげで、本当にスムーズに新しい環境へ移ることができている。とても感謝している」と語ったことを伝えている。











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