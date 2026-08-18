第108回全国高等学校野球選手権大会は18日、阪神甲子園球場で大会13日目を迎え、準々決勝第1試合で三重（三重）と天理（奈良）が対戦。天理が7-0で三重を破り、2017年以来9年ぶりとなるベスト4進出を決めた。

三重は上田晴優、天理は橋本桜佑と、ともに背番号10をつける左腕が先発した。

天理は2回、無死走者なしから4番・金本相有が左翼へ今大会自身2本目となる本塁打を放ち、1点を先制した。

対する三重はその裏、1死一、二塁のチャンスを作ったが、8番・松原創汰、9番・大西新史が連続三振。3回にも1死一、二塁と好機を迎えたものの、クリーンナップが打ち取られ、得点を奪えなかった。

そんな中、天理は4回、6番・前田奨太の安打などで2死二塁と追加点のチャンスを作る。ここで8番・小沢典弘が右翼へ適時打を放ち、リードを2点に広げた。

追いつきたい三重は5回、6回、7回と3イニング連続で得点圏に走者を置いたが、あと一本が出ず、ホームが遠い展開が続いた。

すると天理は8回、相手の失策と送球ミスで2死一、二塁のチャンスを作ると、7番・大塚弘登が右翼へ適時打。この打球を右翼手が後逸する間に一塁走者も生還し、一気に4点差とした。なおも2死三塁から8番・小沢が適時打を放ち、5点目を奪った。

さらに9回、1死二塁から4番・金本が適時三塁打を放ち、6点目を追加。2回の本塁打に続く一打で、4番として打線をけん引した。さらに2死三塁から相手投手の暴投で三塁走者が生還し、ダメ押しの7点目を奪った。

三重は9回にも2死三塁まで走者を進め、最後まで反撃を試みた。しかし、橋本が後続を打ち取り得点を許さず。154球を投げ抜き、9回無失点の完封勝利を挙げた。

天理はこの勝利で夏の甲子園通算52勝目を挙げ、仙台育英を抜いて歴代単独4位に浮上。また、奈良県勢は春夏の甲子園通算160勝に到達した。

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