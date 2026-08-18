ECODAは2026年8月17日、「東京都の生活支援・家計負担軽減に向けた補助金制度」に関する意識調査の結果を発表した。本調査は2026年7月30日〜31日、東京都在住で5年以上戸建てを所有している30〜60代の男女1,008人を対象に、PRIZMAによるインターネット調査で行ったもの。

物価高による家計負担は約9割、節電しても6割超が効果を実感できず

ここ3年の物価高や光熱費・生活費の高騰によって家計における「経済的な負担」を感じているか尋ねたところ、「強く感じている」(45.7%)、「やや感じている」(42.7%)となり、合わせて約9割にのぼった。

暑い夏の間、自宅で「光熱費を安くするために試したことがある、工夫・対策」については、「エアコンの設定温度を少し高めにする」(48.9%)が最多となった。次いで「サーキュレーターや扇風機をエアコンと併用する」(35.8%)、「エアコンの風量設定を自動にする」(25.5%)と続いた。一方、窓の断熱や電力会社の切り替えなどを行っている人は1割前後にとどまった。

「特に試した工夫・対策はない」と回答した人を除き、日常の節電や工夫で「電気代削減の効果」を十分に実感できているか尋ねたところ、「全く実感していない」(12.2%)、「あまり実感していない」(52.6%)となり、6割以上が十分な手応えを感じていないことが分かった。

太陽光発電、「電気代削減」に次ぐメリットは？

これまでに調べたこと・利用したことのある補助金・助成金の種類について尋ねたところ、「再エネ・省エネ設備関連(太陽光発電、蓄電池、エコキュートなど)」(32.9%)が最多となった。次いで「住まい・リフォーム関連(断熱改修、耐震補強、外壁塗装など)」(32.2%)、「自治体独自の生活支援金・給付金」(21.3%)と続いた。

太陽光発電に対して感じているイメージや印象では、「電気代の節約・削減ができる」(43.6%)が最多となった。続いて「災害・停電時の非常用電源として使える」(29.1%)、「設置や機器交換などの初期費用・維持コスト」(23.1%)となった。

電気代の削減や非常用電源としてのイメージが持たれる一方、初期費用や維持コストへの懸念も見られた。

東京都の補助金、具体的な内容まで知る人は7.5%

東京都が設けている、独自の「太陽光発電や蓄電池システムに関する補助金制度」の具体的な内容やお得感を知っているか尋ねたところ、「詳しく知っている」(7.5%)、「ある程度知っている」(33.6%)、「あまり知らない」(38.0%)、「全く知らない」(20.9%)となった。「詳しく知っている」と回答した人は7.5%にとどまり、東京都独自の補助金制度について、具体的な内容やお得感まで把握している人は1割未満だった。

東京都の補助金制度を活用した場合、太陽光発電や蓄電池の設置費用が「実質いくら程度お得になる」というイメージを持っているか尋ねたところ、「50万～100万円未満」(24.3%)が最多となった。次いで「10万円未満」(24.2%)、「10万～50万円未満」(23.0%)と続いた。「100万円未満」と見込む回答が全体の7割以上を占めた。一方、東京都の補助金は、設置条件によっては100万円以上の補助が適用されるケースもあるという。

自宅でもらえる補助金を試算した人は12.7%

自身の自宅で「具体的にいくらの補助金がもらえるか」をシミュレーション・計算したことがあるか尋ねたところ、「実際にしたことがある」(12.7%)、「気になってはいたが、したことはない」(20.7%)、「計算方法や相談先がわからず、できていない」(12.8%)、「しようと考えたことがない」(53.8%)となった。

実際に自宅での補助額を試算・計算した経験がある人は12.7%にとどまった。「気になってはいたが、したことはない」と「計算方法や相談先がわからず、できていない」を合わせると約3割となり、関心がありながら具体的な行動には至っていない層も一定数いることが分かった。

自宅への「太陽光発電・蓄電池」の設置について、どのような条件や状態であれば前向きに検討したいと思うか尋ねたところ、「東京都の補助金を活用し、実質負担額が抑えられる場合」(36.2%)が最多となった。続いて「現在の光熱費から大幅に削減できる試算が出た場合」(32.7%)、「条件や金額にかかわらず、設置は検討しない可能性が高い」(31.9%)となった。

補助金シミュレーションがあれば利用したいか

また、自宅で「補助金がいくら出るか」「電気代がいくら安くなるか」を調べる無料シミュレーションサービスについて、どのような内容であれば利用してみたいと思うか尋ねたところ、「『我が家の場合、具体的にいくら補助金が出るか』のおおよその補助金額がわかること」(31.9%)が最多となった。次いで「太陽光発電や蓄電池を導入することで、毎月の電気代がいくら安くなるか(削減額)がわかること」(26.9%)、「『何年で設置費用の元が取れるか(投資回収シミュレーション)』がわかること」(26.8%)と続いた。

具体的な補助金額や電気代削減額を把握したいというニーズがうかがえる結果となった。