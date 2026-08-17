「若き強打者たちの長打力」村上宗隆らホワイトソックスが快進撃！　8年前…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、16日（日本時間17日）に行われたデトロイト・タイガース戦に出場し、7回にツーランホームランを放った。最終的にホワイトソックスは、タイガースとの3連戦をスイープしたと、米メディア『チャイ・シティ・スポーツ』が報じている。

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同メディアは、ホワイトソックスの今季の好調について「若き強打者たちの長打力に大きく支えられている」と評している。



この日は村上に続き、9回にミゲル・バルガス内野手が単独でソロ本塁打を追加し、突き放して勝利を確定させた。



26歳の村上、同じく26歳のバルガス、さらに24歳のコルソン・モンゴメリー内野手を含む若い打者陣が、チームの得点力を牽引している。



なお、村上とバルガスがそろって同一シーズンに28本塁打へ到達したのは、2019年以来初めての快挙だ。



前回はホセ・アブレイユ内野手とエロイ・ヒメネス外野手が2019年にそれぞれ33本、31本塁打を記録している。



それを踏まえ、同メディアは「村上とバルガスが8年前の2人の記録を上回ることも十分に現実的だ」と伝えた。



チームの長打力を支えるのは村上とバルガスだけではない。











24歳のモンゴメリーも今季すでに26本塁打を放っており、ホワイトソックスはチーム164本塁打でリーグ5位につけている。



さらにマイナーではケイレブ・ボーンマー外野手が今季30本塁打を記録し、2026年ドラフト全体1位指名のロック・チョロウスキー内野手もスカウト評価でパワーが最高クラスの60グレードとされ、将来の長打力を期待されているという。



村上、バルガス、モンゴメリーの3人は、既に本塁打の脅威として名乗りを上げている。



ボーンマーやチョロウスキーといった有望株が加われば、ホワイトソックスの長打力は今後さらに厚みを増す可能性がありそうだ。



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