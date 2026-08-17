「慎重ながら楽観的」千賀滉大、転向12日で3セーブの快投！　スカウト評は…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、先発として苦しんだ末にリリーフへ転向し、直近12日間で5試合に登板して無失点、そのうち3セーブを記録する好投を続けている。故障中のデビン・ウィリアムズ投手に代わって、土壇場での守護神の役割を担っていると、米メディア『SNY』が報じている。

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千賀は時速97〜98マイル（約156〜158キロ）の速球と得意のスプリットを武器にしている。



ワシントン・ナショナルズ戦の2試合では投じた25球のうち23球を速球かスプリットが占め、16日（日本時間17日）の4-3の勝利では最後の2人を連続で三振に仕留めた。



あるスカウトは千賀のリリーフ適性について「その速球とスプリッターの組み合わせは、クローザーとして最も適性がある。



短いイニングなら圧倒できる」と評価した。



一方で懸念の声も紹介されている。











別のスカウトは「体力的にスタミナがもつのか。それが一番の懸念だ。



それに、決められた役割に徹することができるかどうかも問題だ」と指摘している。



千賀はこれまで先発として登板間隔を十分に空ける必要があった経緯があり、リリーフに求められる連投への耐性は未知数だという。



加えて、配球をあれこれ考えすぎてしまう傾向があることも、短いイニングに徹する上での課題とのこと。



球団関係者は「ここでの感触を『慎重ながら楽観的』と言うのは控えめな表現だろう」と語っている。



今後の成功次第では、セットアッパーとしての定着、正守護神への昇格、あるいはトレード要員としての価値向上という複数の道筋が浮上する可能性がある。



デービッド・スターンズGMは昨オフにも千賀のトレードを模索したが、耐久性や役割への適性を不安視する他球団の懐疑的な見方もあって交渉は難航したという経緯もある。



リリーフでの好結果が続けば、この冬の編成方針にも影響を与えそうだ。



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