1年夏は甲子園直前でベンチ外　花巻東・赤間史弥が聖地で見せる「投打走」…









花巻東が英明を4―0で下し、ベスト8進出を決めた。適時打なしで奪った4得点。機動力を絡めながら着実に得点を重ね、マウンドでは赤間史弥が6回無失点の好投を見せた。前戦では4盗塁を決め、救援としても登板。この日は先発を任され、攻守に躍動した。投げて、打って、走る。甲子園で存在感を増す背番号7の姿には、佐々木洋監督が「一番成長した選手」と評する3年間の歩みがあった。(取材・文：野口航志)













当日朝に先発を告げられ「自分が抑えてやる」



赤間が先発を告げられたのは試合当日の朝だった。



「いつ投げるかわからないっていう準備はしてたので、驚くというよりかは、自分が抑えてやるんだっていう思いでした」



相手はここまで勝ち上がってきた英明。赤間は丁寧に低めを中心にコースを突き、打たせて取ることを意識。内角を見せることで外角を生かした。



最大のピンチは3回。内野安打とエンドランなどで1死満塁を背負った。



「バックの守備を信じて、あとは自分が腕を振るだけだなと思って、全部気持ちを込めて投げました」



ここを無失点で切り抜けると、その後もスコアボードに「0」を並べた。6回を投げ終えたところで萬谷堅心へバトン。先発としての役割を果たした。



思い切って腕を振れた理由の一つが、その萬谷の存在だった。普段は自身が後ろに回ることも多いが、この日は立場が逆になった。



監督からは「後ろに萬谷っていうすごいピッチャーがいるので、行けるところまで思い切って、MAXで投げていい」と送り出された。萬谷からも「自分が後ろから投げるんで、思い切り投げろ」と声をかけられたという。



赤間は試合を作る見事なピッチングで期待に応えた。



さらに攻撃面でも輝きを放つ。前戦では4盗塁を記録し、本盗にも成功。この日も初回に左前打を放ち、8回には四球で出塁すると、古城大翔の中前打などで進塁。久保村冠太の犠飛で4点目のホームを踏んだ。



[caption id="attachment_283778" align="aligncenter" width="1200"] 好投した花巻東・赤間史弥【写真：産経新聞社】[/caption]















甲子園ベンチ外から2年 投手、野手、走塁すべてを磨いた



今では走塁も大きな武器となっているが、入学当初はまったく違ったという。



佐々木監督は「どっちかというと打つことにしか興味がなかった」と振り返る。リードを取らず、次の塁を狙う意識も乏しかった。1年夏には予選でスタメンに名を連ねながら、甲子園ではベンチ入りメンバーから外れた。



「本人のためにならないっていう判断をして。3年生に連れてきてもらうんじゃなくて、自力で出た方がいいよと本人にも告げて」



そこから2年。赤間は変わった。



花巻東では投手の練習だけではない。投手練習を終えれば外野へ向かい、野手としてのメニューにも取り組む。自身も「ピッチャーの練習もやったり、外野手の練習やったり、全部やっていたので、それが生きたのかなと思います」と話す。



走塁も同じだ。佐々木監督は普段から「練習はとにかく暴走気味でやる」と選手に伝えている。失敗しながら、進むべき場面と止まるべき場面を覚えさせる。



花巻東はこの日も6回にダブルスチールを仕掛け、浅い外野フライから生還。適時打がなくても4点を奪った。



佐々木監督は「本当に昔の花巻東みたいな野球」と表現しつつ、「どっちかだけに頼るんじゃなくて、打つ力も、機動力も」と、総合力で勝つチームを目指している。



その野球を体現する一人が赤間なのかもしれない。





[caption id="attachment_282824" align="aligncenter" width="1200"] （左から）花巻東の萬谷堅心、赤間史弥【写真：産経新聞社】[/caption]















「一番成長した選手」3年夏の聖地で恩返し



今夏の岩手大会では、思うように打撃で貢献できなかった。それだけに、仲間への思いも強い。



「夏の県大会、みんなのおかげで出させてもらってると思っているので、今度は自分がチームを救うっていう思いでやっています」



佐々木監督は赤間を「本当に一番成長した選手じゃないかな」と評し、「人としてすごく成長しているのが、プレーでも成長してきた」と目を細める。



1年夏、甲子園のメンバーから外れた赤間は、3年夏の聖地で投げ、打ち、走っている。



「任されたところでしっかり貢献できるようにしたい」



役割は一つではなく、必要とされた場所で力を発揮する。チームとしてのその積み重ねが、花巻東をさらに上へと押し上げている。



(取材・文：野口航志)















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【了】