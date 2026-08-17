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ロサンゼルス・ドジャースは、ジャスティン・ロブレスキ投手を左前腕の炎症によって15日間の負傷者リスト（IL）に入れた。今季は先発陣の故障が相次ぐ中でローテーションを支えてきただけに、痛い離脱となった。米メディア『アスロン・スポーツ』のジョー・ナジャリアン記者が言及した。



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ロブレスキは前日のミルウォーキー・ブルワーズ戦に先発し、6回（107球）を投じ、被安打4、奪三振6、与四死球2、失点4で敗戦投手となった。今回のIL入りに伴い、ドジャースは3Aオクラホマシティからカイル・ハート投手を昇格させている。



今季はメジャー3年目ながら、初めて本格的に先発ローテーションへ定着した。21試合の登板で20試合に先発し、126回1/3を投げて防御率3.56、WHIP1.10、奪三振100を記録していた。



特に前半戦は15試合の先発登板で防御率2.52と好投し、自身初のオールスターにも選出。主力投手に故障者が続出する中、ドジャースの先発陣を支える存在となっていた。



ロブレスキの痛い離脱について、ナジャリアン氏は「ロブレスキは今回のIL入り以前に怪我の兆候を一切見せていなかった。怪我が深刻でないことを願うが、ドジャースが徐々にフルメンバーに戻りつつあるため、彼は完全回復を急ぐ必要はない」と言及した。











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