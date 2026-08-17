左中間フェンス直撃！　岡本和真が今季101安打目の二塁打　3戦連続安打で…









岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたニューヨーク・ヤンキース戦に「6番・三塁」でスタメン出場。5回に左中間フェンス直撃の二塁打を放ち、3試合連続安打を記録した。



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ブルージェイズが0-1と1点を追って迎えた5回、1死走者なしの場面で岡本に第2打席が回った。



ヤンキース先発ライアン・ウェザーズが投じた137キロのチェンジアップを捉えると、打球は左中間へ伸び、そのままフェンスを直撃。岡本は悠々と二塁に到達し、今季101安打目となる二塁打を記録した。











この一打をきっかけにブルージェイズ打線がつながった。続く7番ダズ・キャメロンの適時二塁打で岡本が生還し、1-1の同点に追いついた。



岡本はその後、7回の第3打席で空振り三振。9回の第4打席では遊ゴロに倒れ、この日は4打数1安打だった。



試合はブルージェイズが9回に2-2の同点に追いつき、延長戦へ突入。しかし10回にヤンキースに2点を勝ち越され、3-4で敗れた。



岡本は今季ここまで打率.227、24本塁打、71打点を記録。前日にはメジャー1年目でのシーズン100安打に到達し、打撃で存在感を示している。

































【動画】ホセ・カバジェロとも談笑？岡本和真のフェンス直撃二塁打



MLB Japanの公式Xより













💥 フェンス直撃

同点につながるツーベースヒット！



5回裏1死から二塁打でチャンスを作り

この後、2者連続二塁打で同点となりました！



👉岡本はこれで3試合連続ヒット

シーズン101安打目となっています！



日本人選手のハイライト映像は…

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【了】