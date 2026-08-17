







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日終了時点で、8月は5勝11敗と黒星が大きく先行している。チームに対する風当たりも徐々に強まっている中、米メディア『ドジャーブルー』はデーブ・ロバーツ監督に対し、一部選手にペナルティを与えるべきだと主張している。



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同メディアが問題視しているのは今季から導入されているABSの使い方で、「全体的に見れば、今季の打線はABSのチャレンジ制度を比較的うまく活用している。ただし、チームの成績が下降し始めた7月以降は、チャレンジを要求する場面の見極めが甘くなっている」と指摘。



続けて、「中でも、アンディ・パヘス外野手のチャレンジは大きな問題になっている。今季のチャレンジ回数25回はチームの打者で最多だが、失敗した14回も最多。その結果、得失点への影響を示すランバリューは－1.0となっている。他にもアレックス・コール外野手が－0.3、ミゲル・ロハス内野手が－0.2を記録している」としつつ、「近年でも特に深刻な打撃不振に陥っている現状を考えれば、ロバーツ監督は数名の選手を懲罰対象にすべきだろう」と記している。



ロバーツ監督は先日、ABSチャレンジに関して独自のルールを設定した旨を明かしているが、状況が改善しないならさらに踏み込んだ対応が必要になるかもしれない。











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