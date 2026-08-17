







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



17日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは島本浩也投手を一軍登録から抹消した。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







直近登板となった14日、敵地・京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦では、2点ビハインドの8回1死からマウンドへ。3安打を浴びて2失点と、流れを止められなかった。



福知山成美高から2010年育成ドラフト2位で阪神タイガースに入団した33歳。プロ16年目のベテラン左腕で、伏見寅威との交換トレードで今季から日本ハムに移籍した。



移籍1年目の今季は38試合に登板して2勝3敗・2セーブ・19ホールド、防御率2.61。3月から6月までは月間防御率1点台以下と安定した投球を続け、ブルペンを支えてきた。











しかし、7月に防御率4.15と数字を落とすと、8月は5試合で防御率12.27と急降下。被打率も.353と打ち込まれる場面が目立っていた。



最速148km/hのストレートにフォークやスライダーを織り交ぜる投球が持ち味。



プロ通算242試合に登板し、15勝7敗3セーブ・58ホールド・防御率2.92という実績を誇るベテランが、ファームで立て直しを図る。

























【動画】7年ぶりのセーブも！島本浩也の好ピッチング



DAZNベースボールのXより





バットを粉砕



島本浩也 7年ぶりのセーブ

1点差を守り4時間ゲームを制した



⚾️西武×日本ハム

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】