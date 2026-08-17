







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



17日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは澤井廉選手を一軍登録から抹消した。







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5月29日に一度登録を外れ、2日に約2カ月ぶりの再昇格を果たしたものの、8月は8試合で打率.158と結果を残せず。



直近では15日、本拠地・明治神宮野球場で行われた横浜DeNAベイスターズ戦で1死二、三塁の好機に代打起用されたが、空振り三振に倒れていた。



中京大中京高、中京大を経て2022年ドラフト3位で入団した26歳。力強いスイングで長打を連発するスラッガーで、昨季は二軍でチーム最多となる10本塁打をマークした。



しかし、一軍では確実性を欠く状態が続き、今季もここまで19試合で打率.163・1本塁打・2打点。得点圏では11打数無安打と勝負どころで結果を残せていない。











それでも、ファームでは48試合に出場して打率.230・5本塁打をマーク。



二軍で見せる長打力を一軍でどう発揮するかが、レギュラー定着へのカギとなる。



























【動画】ファームでは長打力発揮！澤井廉、確信歩きの豪快アーチ



DAZNベースボールのXより





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【了】