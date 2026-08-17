







中日ドラゴンズ 最新情報



17日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは三浦瑞樹投手を一軍登録から抹消した。







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16日、本拠地・バンテリンドームナゴヤで行われた読売ジャイアンツ戦では、8回途中からこの回3人目の投手としてマウンドへ。



1死一、三塁の場面で先頭打者に四球を与えて満塁とすると、笹原操希選手に走者一掃の適時二塁打を浴びた。その後は後続を断ち、追加点は許さなかった。



盛岡大付高、東北福祉大を経て2021年育成ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団した26歳。











多彩な変化球を操る左腕で、中日移籍1年目の昨季は4月に支配下登録を勝ち取ると、5月1日の阪神タイガース戦でプロ初勝利をマークした。



今季はここまで4試合の登板で防御率1.59。最速147km/hの直球にスライダーやシュート、チェンジアップを織り交ぜる投球で6奪三振を奪っている。



ファームでは11試合中9試合に先発し、5勝4敗・防御率3.60をマーク。



50回を投げて完投・完封も記録しており、先発としての経験も積んでいる。



























【動画】三浦瑞樹、ファームでの完璧投球



DAZNベースボールのXより





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緩急自在の投球術

三浦瑞樹 9回完封で今季ファーム4勝目



⚾️中日×ヤクルト（ファーム）

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【了】