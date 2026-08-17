







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、右肘遊離体による離脱から復帰したエドウィン・ディアス投手が不調に陥っている。一部ファンの間では、我慢の起用を続けるデーブ・ロバーツ監督への批判も高まっているが、こうした声に本人が反論したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ディアスは７月末から戦線復帰しているが、そこから日本時間17日終了時点までに8登板で8失点を喫している。これを含め、シーズン防御率は10.66とお世辞にもクローザーにふさわしいとは言えないような数字になってしまっている。



同メディアは「ロバーツ監督は、別の投手をクローザーに起用すべきだというファンの声が高まる中でも、不振のディアスを起用し続けている理由を説明した」としつつ、「毎年、誰かが不調になると必ず『外すべきだ』という声が出てくる。だが、何があっても私は過剰反応しない人間でいなければならない。みんなが望んでいるよりも長く待たなければならない」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「同監督はジアスレチックのケイティ・ウー記者に対し、『多くの人は誰が登板可能なのか、それぞれの登板量がどれくらいなのかといった情報を持っていない。毎晩、全員を使えるわけではないんだ。そうした事情を一つひとつ掘り下げていけば、実際に使える選択肢はかなり少なくなる』と、外からは見えない事情があると説明した」と記している。











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