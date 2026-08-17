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17日のプロ野球公示で、阪神タイガースは小野寺暖選手を一軍登録から抹消した。







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15日に再昇格を果たしたばかりだったが、遠征先の広島東洋カープとの3連戦で出場機会はなく、わずか2日での抹消となった。今季はここまで21試合に出場し、打率.125と苦しんでいる。



京都翔英高、大阪商業大を経て2019年育成ドラフト1位で入団した28歳。











広角にライナーを打ち分ける打撃が持ち味の外野手で、2023年には43試合の出場で打率.347をマークするなど、確かな打撃力を示してきた。



昨季は若手の台頭もあって19試合の出場にとどまったが、クライマックスシリーズでは途中出場から適時打を放ち、貴重な追加点をもたらした。



今季はファームで58試合に出場して打率.229。得点圏打率.341と勝負強さは健在で、状態を上げて再び一軍の座をつかみたいところだ。



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【了】