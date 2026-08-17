レアル・マドリードに所属する左サイドバック（SB）マルク・ククレジャが、実戦デビューを飾った心境を明かした。16日、スペイン紙『アス』が伝えている。

ククレジャは今夏、“古巣”バルセロナやアトレティコ・マドリードからも関心を寄せられたなか、レアル・マドリードと6年契約を締結。そして16日、メンディリバルとボルダラスの息遣いが残るラ・マシア出身者は、シャルケとのプレシーズンマッチに61分から途中出場しており、エル・ブランコでの実戦デビューを飾っている。

プレシーズン最後のテストマッチで3－0と勝利したレアル・マドリード。試合後、来週のラ・リーガ開幕を前にデビューしたククレジャは、「とても嬉しい。みんなにとって素晴らしい試合で、良い結果だ。本当に楽しみにしてたから、今日まで長かったよ」と高揚感を口にした。

FIFAワールドカップ2026を優勝した後、少しばかりのオフを経て、チームに合流した世界チャンピオンは「コンディションはとても良い感触」と明かしつつ、「ここのチームメイトとプレーすると、すべてが上手くなったみたいだ」とレベルの高さを肌で感じたと言及。「この夏はとても良いことづくしだった。でもここに至るまで、たくさん努力してきたんだ。そのすべてが報われたよ。この調子で行こう」と心身ともに良い状態で新シーズンを迎えられると述べている。

レアル・マドリードに加入し6年ぶりにラ・リーガに戻ってきたククレジャは、ジョゼ・モウリーニョ新監督の下で、どのようなシーズンを送るのだろうか。