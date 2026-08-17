ソフトバンクは17日、2026年終盤戦スローガンは『ゼンシン！』に決定したと発表した。

終盤戦のスローガンには「変わる勇気が、未来への道をひらく。変わらぬ決意が、更なる強さをつくる。全力で戦い抜こう、仲間を信じて。これまでの自分を超え、福岡移転後、初のリーグ3連覇へ。ゼンシン！のシーズンは続く。全身全霊で、新境地へ。」という想いが込められている。

ソフトバンクは現在67勝39敗1分、優勝マジック28とリーグ3連覇に向けて視界良好だ。