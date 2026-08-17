ロッテは17日、8月18日からマリーンズオンラインストア限定で山﨑剛内野手の移籍後初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

山﨑は 8月12日のソフトバンク戦（みずほPayPayドーム）に 9番ショートで先発出場し、5回表の攻撃で上沢直之からライトへ2ランホームランを放ち、移籍後初ホームランをマーク。販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアで8月18日12時00分から8月30日23時59分まで受注している。

▼ 山﨑剛内野手 コメント

「まずはマリーンズに来て初めてホームランを打つことができ、とても嬉しく思います。次はぜひZOZOマリンスタジアムのライトスタンドへ放り込めるよう頑張ります！これまで支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、チームの勝利に貢献できるよう全力でプレーしてまいりますので、これからも熱いご声援をよろしくお願いいたします」

▼ 山﨑剛内野手「移籍後初ホームラン記念グッズ」 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル（37個限定、証明書付き）：17,000円

・直筆サイン入りボール（37個限定、証明書付き）：20,000円

・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL） 3,800円

・トートバッグ：4,000円

※全て税込み

※ その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて

※ 直筆メッセージデザインはプリントデザイン