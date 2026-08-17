







読売ジャイアンツ 最新情報



オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの陽岱鋼選手は16日、敵地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦5回戦の読売ジャイアンツ戦に「6番・DH」で先発出場。最終打席で引退試合に花を添える安打を放った。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







9回、9点リードを許した2死一、二塁で迎えた第4打席。巨人3番手の宮原駿介投手が投じた2球目の直球を捉えて、三塁への内野安打を記録した。



古巣・巨人が陽選手のために用意した特別な一戦。それまでの3打席は併殺打2つと三ゴロに倒れていたが、最後の打席で意地を見せた。











2005年高校生ドラフト1巡目で北海道日本ハムファイターズに入団した39歳。



2013年には盗塁王を獲得し、ゴールデングラブ賞は4度受賞するなど走攻守そろった外野手として活躍した。2017年から2021年までの5年間は巨人でプレーし、通算1322試合で1164安打・105本塁打・141盗塁をマークしている。



試合後には引退セレモニーが行われ、巨人・橋上秀樹監督代行から花束が贈呈された。この日はバンテリンドームナゴヤで中日ドラゴンズとのデーゲームを戦っていた一軍指揮官のサプライズ登場に、球場はどよめきに包まれた。



9月26日にはHARD OFF ECOスタジアム新潟での千葉ロッテマリーンズ戦後に、オイシックス新潟でも引退セレモニーが予定されている。























【動画】引退試合に花を添える一打！陽岱鋼の最終打席がこちら



DAZNベースボールのXより





愛されている



この日、一番の大歓声

陽岱鋼 最後まで全力疾走



※ネクストバッターズサークルからノーカット



⚾️巨人×オイシックス（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】