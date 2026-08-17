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読売ジャイアンツの岡田悠希選手は16日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦5回戦のオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ戦に5回の守備から途中出場。逆方向へきれいな弾道でファーム第2号2ランホームランを放った。







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6回、7点リードした1死一塁で迎えた第1打席。オイシックス3番手の西村陸投手が投じた2球目の直球を捉えて、左翼スタンドに運んだ。



龍谷大平安高、法政大を経て2021年ドラフト5位で入団した26歳。











9日の東京ヤクルトスワローズ戦では今季昇格後初となる勝ち越し適時打を放つなど一軍でもアピールを続けてきたが、この日はファームで長打力を発揮した。



今季はファームで打率.245をマーク。持ち味の打撃センスを武器に、再び一軍でのチャンスをうかがう。



試合は巨人が9-0で完封勝ちを収めた。























【動画】逆方向へきれいな弾道！岡田悠希のファーム第2号2ランがこちら



DAZNベースボールのXより





もう一度、一軍へ



逆方向へ鮮やかな弾道

岡田悠希 ファーム第2号ホームラン



⚾️巨人×オイシックス（ファーム）

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【了】