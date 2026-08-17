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208cmの長身から投げ下ろす左腕として、1995年にロッテへ加入したエリック・ヒルマン。入団1年目から12勝を挙げ、翌96年には14勝。わずか2年間で26勝を積み上げた。



当時を知るファンなら、ロッテの先発陣を支えた助っ人として記憶している人も多いだろう。一方、現役時代を知らない世代にとっても興味深い逸話がある。あのイチローのバットを、1試合で3本も折った投手なのだ。



ただ、本人が語る日本での成功の理由は、長身を生かした力任せの投球とは少し違う。「打者を打席で快適にさせない」「時にはわざと2ボール0ストライクにする」。そこには、相手の心理まで読みながら勝負する投手像があった。



今回のインタビューでは、日本行きを決めた経緯やイチローとの対戦のほか、ボビー・バレンタイン監督、伊良部秀輝、小宮山悟らと過ごしたロッテ時代、そして巨人移籍後に待っていた左肩の故障についても率直に語ってもらった。全3回で、ヒルマン氏が日本で過ごした日々を本人の言葉からたどる。（取材・文：八木遊）※インタビューはメールで実施し、回答は日本語に翻訳・編集した。









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[caption id="attachment_283683" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：エリック・ヒルマン氏[/caption]











――来日前年の1994年は、MLBでストライキが起きた年でした。当時はメッツ傘下3Aノーフォークでもプレーしていましたが、どのような経緯で日本行きを決めたのでしょうか。



「ノーフォークではボビー・バレンタイン監督の下でプレーし、10勝1敗の成績でした。彼とは最初から素晴らしい関係を築けたんです。ボビーから『日本で監督をしないかと誘われている。君も一緒に行くことに興味はあるか』と聞かれました。



私はその年の終わりにFAとなり、ドジャースとの契約話もまとまっていましたが、まだサインしていませんでした。



MLB選手会の労使交渉に関わっていたデービッド・コーンからは、ストライキが1995年のシーズン全体に及ぶ可能性もあると聞いていました。新しい挑戦に強く惹かれて、ボビーと日本へ行くことを決めたんです」



――海外で暮らすことへの不安はありませんでしたか。



「子供の頃、台湾の高雄で3年間暮らしました。母は英国人で、幼い頃はイングランドで過ごすことも多かったんです。若い頃から異なる文化に触れたことで、日本で暮らし、働く準備はできていると感じていました。



そうした経験から、文化が違っても、愛情や敬意、家族、誠実さといった、人が大切にするものは共通していると感じていました」



――奇しくもヒルマンさんが日本へ渡った1995年、私も3月に高校を卒業し、米国へ留学しました。私にとっても初めて異文化を本格的に知った年です。日本に到着したとき、最初にどんなことを感じましたか。



「1995年2月に日本へ行きました。東京で1日過ごした後、チームとともにキャンプ地の鹿児島へ移動しました。日本の第一印象は、とにかく効率的で、驚くほど清潔だったことです。人々の服装も、それまで見た中で一番きちんとしていました。



日本での生活に適応するうえで、特定の誰かに助けてもらったというより、自分自身で適応していきました。違う文化の中にいることを理解し、心を開いて周囲を受け入れる。それが一番大切だと思っていたからです」



――実際にプレーして、日本野球と米国野球の違いをどこに感じましたか。



「大きな違いの一つは送りバントでした。試合序盤の接戦であれば理解できます。でも7回以降に4、5点負けていても、1点を取りにいく野球には疑問を感じました。



ただ、私が大切にしていたのは、打者の弱点よりも自分の強みで勝負することです。打者を打席で決して快適にさせない。相手が快適なら相手の成功につながり、不快なら私の成功につながる。そう考えていました」



――ロッテでは2年間で26勝を挙げました。日本でこれだけの結果を残せた理由を、ご自身ではどう分析していますか。



「長身の左投手というのは、日本の打者がそれまであまり経験していないタイプだったと思います。それに制球にも自信がありました。



時にはわざと2ボール0ストライクにして、打者に『打てる』と思わせることさえあった。捕手の定詰雅彦さんは、それを面白がっていましたね。



私はゴロを多く打たせる投手でした。走者を出しても、次の1球で併殺にできると思っていたんです。内野手の堀幸一さんは、私に翌日投げるのかと聞いて、笑いながらスネをさすっていました。ゴロの処理で忙しくなると分かっていたからです（笑）」











[caption id="attachment_283682" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：エリック・ヒルマン氏[/caption]





――イチローさんは前年の1994年に210安打を記録。ヒルマンさんは来日前、どの程度知っていましたか。



「まったく知りませんでした。1995年春、アリゾナ州で行われたキャンプ中、投手ミーティングではイチローという1人の打者についてかなり長い時間をかけて話していました。



当時は映像を見ることもできなかったので、『これだけ研究するのだから、きっと大きくて、とてつもなく強い選手なんだろう』と想像していたんです。



神戸で初めて見た時、ブルーウェーブのユニホームを着た細身の選手の背中に『ICHIRO』と書かれていて、『まさか、あれがイチローのはずがない』と思いました。



私の頭の中では、ゴジラほど大きく、10人分の力を持っているような選手になっていました。



ところが、走る姿、打つ姿、投げる姿を見て驚きました。それまで私が見た中で、最も完成された野球選手だったんです。自然な力強さがあり、走りは優雅。それでいて謙虚でした」



――実際の対戦では、イチローさんのバットを1試合で3本折ったこともありました。どのような考えで攻めていたのでしょうか。



「イチローに対しても、考え方は他の打者と同じです。打席で快適にさせないこと。強く沈むツーシームを内角へ投げました。



投手にとって、相手のバットが折れる音ほど素晴らしいものはありません。あの日、3本も折れたのは本当にうれしかったですね。



また、1995年にはイチローの肘付近に死球を当てたこともあり、その年の日本シリーズに出られないほどのケガをさせたのではないかと怖くなりました。



大事に至らず、本当に安心しました。同時に、彼が日本野球と日本の人々にとってどれほど大きな存在なのか、早い段階で分かっていました」





















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