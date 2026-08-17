







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の炎症と右上腕二頭筋の違和感からの復帰に向け、キャッチボールを続けている。状態は良好な方向へ進んでおり、二刀流復帰に近づいているが、短いイニングに限定される可能性もある。米メディア『クラッチ・ポインツ』のブライアン・ローガン記者が報じた。



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大谷はドジャースタジアムでキャッチボールを継続しており、再び投球プログラムを進め始めている。本人も左膝について日に日に良くなっていると感じている一方、具体的な復帰日を決めるより、正しい段階を踏むことを重視している。



ドジャースの先発陣にはタリク・スクーバル投手、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、ジャスティン・ロブレスキ投手らがおり、佐々木朗希投手やクリス・ブービック投手も控えている。そのため、大谷の復帰を急がせる必要性は低い。



大谷が長いイニングを投げられる状態まで戻るかは不透明だ。しかし、ドジャースには豊富な投手陣がそろっているため、復帰時期よりも健康状態を優先できる状況にある。



注目の集まる大谷の状態について、デーブ・ロバーツ監督は「二刀流選手であることを考えれば、彼が投げてくれるイニングは全てボーナスだ。だから、1イニングであれ、2イニングであれ、3イニングであれ、投球イニング数についてはあまり気にしていない」と言及した。











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