







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨季まで2年連続でワールドシリーズ（WS）を制している。その強さはファンやメディアから高く評価されているが、チームを率いるデーブ・ロバーツ監督は、自身が“過小評価”されていることに憤っているという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「ロバーツ監督は2016年にナリーグ最優秀監督賞を受賞したが、ここ2年はミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督が受賞している。ロバーツ監督はマーフィー監督の受賞には納得しているが、自分が候補としてほとんど評価されていないことには不満を感じているという」と言及。



続けて、「ここ2年はマーフィー監督がナリーグ最優秀監督賞にふさわしかった。でも、私がトップ5にすら入っていないことには本当に腹が立つ。それはおかしいと思う。結局、みんながドジャースのことを『誰が率いても勝てる、出来上がったチーム』だと思っていることの表れなんだろう」というロバーツ監督のコメントを伝えている。



ドジャースは球界トップクラスの戦力・資金力を有する球団だが、その影響でロバーツ監督の存在が軽んじられている面も少なからずあるようだ。











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