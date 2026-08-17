







横浜DeNAベイスターズの森下瑠大投手が、長いリハビリを乗り越え、再びファームのマウンドで躍動している。左肘の手術後は思うように状態が上がらず、ボールさえ握れない日々も経験した。それでも地道なリハビリを続け、今季は「どの球種でも自信を持って投げられる」と手応えを口にする。育成契約から支配下復帰を目指す左腕が、苦しかった時間と復活への歩みを振り返った。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：森下瑠大

京都府出身。京都国際高ではエースとして甲子園に出場し、2022年ドラフト4位で横浜DeNAベイスターズに入団した。左肘の手術とリハビリを経て、2026年から育成選手として再出発。キレのある直球と変化球を武器に、支配下復帰を目指している。





「今はどの球種でも自信を持って投げられる」復帰後に見せる“確かな変化”



不安なく、マウンドに立てる喜び――。



横浜DeNAベイスターズの森下瑠大は、晴れやかな表情で次のように言った。



「試合で投げる機会が増えてきたので、すごく楽しいですし、充実した期間になっています」



高卒プロ4年目のサウスポー。ここ数年は故障により苦しい思いをしてきたが、この6月にファーム・リーグ公式戦で復帰を果たすと、ここまでリリーフとして11試合を投げ、2勝0敗1セーブ、防御率1.20（8月12日現在、以下同）という好投を見せている。



マウンドに帰ってきた森下は、自身のピッチングの手応えについて次のように語る。











「復帰してから感覚がかなりよくて、思っていたよりも球速が出ていますね。リハビリの成果が出ていることを実感していますし、この感覚をキープしながらシーズン最後まで過ごしていきたいと思います」



ストレートのアベレージは145～146キロと安定し、またカットボールやフォークなど変化球もキレよくゾーンに収まっている。



「以前よりも平均球速が上がりましたし、変化球の精度もよくなっています。ストレートで腕が振れる分、変化球にもいい影響が出ていると感じています。以前は恐る恐るキャッチャーに向かって投げていたのですが、今はどの球種であっても自信を持って投げられています」



かつての森下は光るものがあったが、制球に難があった。しかし現在、ここまで13イニングと投球回数は少ないものの、打者52に対し、与四球4、奪三振率10.80、被打率.130と、まさにリボーンともいうべき目覚ましい投球を見せている。



森下はしみじみとした様子で言うのだ。



「今はとにかく試合に出られるだけでうれしい。本当、楽しく野球ができています」



実感のこもった快活な言葉。しかしそこにはある意味、森下のこれまでの苦闘が滲み出ているようだった。





「もうやるしかない」飛躍目前で決断した左肘の手術

[caption id="attachment_283676" align="alignnone" width="900"] 取材に応じたDeNA・森下瑠大【写真：石塚隆】[/caption]











森下は2022年のドラフト会議で4位指名され、京都国際高校からDeNAに入団。ルーキーイヤーは、後半戦でファームの先発ローテーションに入ると9試合を投げ、防御率2.22。さらに翌2024年はイースタン・リーグ（現：ファーム・リーグ）前半戦で13試合に登板し、防御率1.32をマークするなど、一躍将来を嘱望される存在になった。



だが好事魔多し。高校時代から痛めていた左肘を悪化させ、8月にクリーニング手術を余儀なくされてしまう。これからだ、というタイミングではあったが、まだ20歳になる前であり、早めの決断をするに至った。



「かなり痛かったですし、MRIを撮ってもいい状態ではなかったので、もうやるしかないと3年目に向け決断しました」



肘のクリーニング手術の事例は数多くあり、症状や手術内容にもよるが、その多くが3カ月から半年ほどで実戦復帰を果たしている。











「ボールさえ握れないことも」2年弱続いた出口の見えないリハビリ



しかし森下の場合は、不安なく投げられる状況になるまで、2年弱の時間を要してしまった。リハビリを経た昨季もファームのマウンドに上がってはいたが、経過があまり芳しくなく4試合の登板に終わってしまった。



「肘が馴染むまで、本調子になるまでかなり時間がかかりました。昨年も試合では投げていましたが、ゲームが終わったあとは自分の身体をチェックしたり、またイニング間も肘を触りながら気にしたり、意識があまりバッターに向かうことはありませんでした」



矢印は常に自分に向き、頭のなかを支配するのは「また再発しないか」ということばかりだった。











「それで数試合投げると、ちょっと痛くなったりしていたので、つらかったですね。リカバリーにも時間がかかっていましたし、その繰り返し。まわりの仲間たちが試合で投げているのに、僕はボールさえ握れないこともありました。苦しかったですけど、それを嘆いても仕方がない。やれることをやるしかないので、リハビリやトレーニングに集中して打ち込みました」



リハビリ中心の選手は、生活が単調になる。毎朝DOCKに来て、治療をして、リハビリやトレーニングをして、午後に帰宅する。変化に乏しい地道な生活を余儀なくされ、毎日が過ぎていく。変わらない風景、一進一退の状況。多くの選手が肉体的にはもちろん、精神的な苦痛を感じることがある。



そんな森下の心の支えになっていたのは、晴れて復帰したときの自分の雄姿を想像することだった。



「もともと地道なことをやりつづけるのは得意な方なので、諦めることなく取り組むことができました。そして復帰したときに、大きく変わった姿で投げたい、という気持ちだけでしたね」













[caption id="attachment_283666" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたDeNA・森下瑠大【写真：石塚隆】[/caption]













「絶対にすぐ支配下に上がってやる！」再起を誓った矢先に再び左肘の異変



3年目のシーズンが終わると森下は、球団から契約を更新しない旨を伝えられ、育成契約を打診された。



「ほとんど投げられていなかったので、薄々そうなるかなと思っていたのですが、いざ伝えられると悔しくて……。けど、『絶対にすぐ支配下に上がってやる！』と、そこはパッと気持ちを切り替えることができました」











育成とはいえ、結果を残せばチャンスはある。球団に籍さえあれば、状況を変えることができる。そんな思いを胸に、森下は精力的に秋季トレーニングに取り組んだ。自分でも調子がいいと手応えを感じていたが、秋季トレ最終日の練習後に、また左肘に異変を感じてしまう。



勝負の4年目に向かっていた矢先のハードラック。森下は「何でこうなるんだ……」と、暗澹たる思いに駆られた。



そんな苦しい気持ちを引きずっていたとき、森下の背中を押し、支えになってくれたのが、先輩の森原康平だった。



（後編に続く）



【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

















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【了】