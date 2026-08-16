エールディヴィジ第2節が16日に行われ、日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛が所属するフェイエノールトは、ゴー・アヘッド・イーグルスと対戦した。

ロビン・ファン・ペルシー前監督が退任し、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト新監督を招へいしたフェイエノールト。第1節でスパルタ・ロッテルダムと対戦すると、1－0で勝利を収め、開幕白星スタートを切った。同試合で渡辺はケガの影響で欠場したが、この一戦で上田とともにスターティングメンバーに名を連ねている。

フェイエノールトにとってホーム開幕戦となった試合は、立ち上がりから主導権を握ると、18分に上田にビッグチャンスが到来。細かいパス交換からジヴァイ・ゼヒエルがエリア内に侵入し、巧みなステップから上田へお膳立てのパス。しかし、上田のシュートは枠を捉えることができず、先制とはならない。

ゴー・アヘッド・イーグルスもミドルシュートがバーに直撃するなどチャンスを作るが、ホームのフェイエノールトが32分に先制。左からの折り返しにゼヒエルが合わせると、上田にシュートが当たるが、こぼれ球に再びゼヒエルが反応し、ゴールへ蹴り込んだ。迎えた38分には上田が待望の今季初ゴールを記録。アニス・ハジ・ムーサの右からクロスにダイビングヘッドで合わせ、リードを広げる2点目を挙げた。

2点のビハインドを背負ったゴー・アヘッド・イーグルスは63分にセーレン・テングシュテットが1点を返すことに成功。その直後に渡辺は交代となり、64分までプレーした。

その後、フェイエノールトは攻撃の形を作れずにいると、ゴー・アヘッド・イーグルスの攻めを受ける時間帯が続く。すると81分にFKからステファン・インギ・シグルザルソンが押し込まれ、同点に追いつかれてしまう。

フェイエノールトは、FWシャキール・ファン・ペルシーを投入し、勝ち越しを目指すが最後まで追加点を奪うことはできず、2－2で試合終了の笛が鳴った。フェイエノールトは次戦、23日にカンブールと敵地で対戦する。

【スコア】

フェイエノールト 2－2 ゴー・アヘッド・イーグルス

【得点者】

1－0 32分 ジヴァイ・ゼヒエル（フェイエノールト）

2－0 38分 上田綺世（フェイエノールト）

2－1 63分 セーレン・テングシュテット（ゴー・アヘッド・イーグルス）

2－2 81分 ステファン・インギ・シグルザルソン（ゴー・アヘッド・イーグルス）

【ゴール動画】上田綺世がダイビングヘッドで今季初ゴール！



